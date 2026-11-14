Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakanlar Kurum ve Tekin, Türkiye İklim Okulu'nun açılışında konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakanlar Kurum ve Tekin, Türkiye İklim Okulu'nun açılışında konuştu:

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İklim Okulu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakanlar Kurum ve Tekin, Türkiye İklim Okulu'nun açılışında konuştu:

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İklim Okulu açıldı.

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Bölge'de (Green Zone) yer alan okulun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye İklim Okulu'nun kapılarını hem bir eğitim mekanı hem de umudun, sorumluluğun ve ortak geleceğin kapısı olarak açtıklarını söyledi.

        Burada çocukların, iklim değişikliğini dinleyeceğini, toprağa dokunacağını, üreteceğini, tasarlayacağını ve çözüm arayacağını anlatan Kurum, bir atığa yeniden hayat verirken emeğin değerini, bir tohum topu hazırlarken umudu, iklim dostu bir şehir tasarlarken ortak aklın gücünü keşfedeceklerini kaydetti.

        REKLAM

        Öğretmenlerin tecrübelerini paylaşacağını, bilim insanlarının bilgilerini gençlerin merakıyla buluşturacağını, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlerle aynı çözüm iradesinin yanında buluşacaklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

        "COP31 kapsamında açtığımız bu okulun, konferans sona erdiğinde hatıralarda kalan geçici bir mekan olmasını istemiyoruz. Burada yakılan ışığın ülkemizin bütün okullarına, şehirlerine ve gönüllerine ulaşmasını arzu ediyoruz. Antalya'dan yükselen bu çağrının dünyaya şunu söylemesini diliyoruz. İnsanlık, tabiatla yeniden barışabilir yeter ki bilgiyi vicdanla, sözü davranışla buluşturabilsin."

        REKLAM

        - Çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak bir eğitim-öğretim sunmak zorundayız

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün katıldığı her oturumda misafirlerden memnuniyet dolu sözlerle karşılaştığına işaret ederek, böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Eğitim sistemini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile revize ettiklerini dile getiren Tekin, "Bu revizyonu yaparken önce merkeze insanı ve insani değerleri koyduk. Nasıl bir insan hedefliyoruz? Nasıl bir dünya hedefliyoruz? Bunu merkeze koyduk ve hedeflediğimiz bu dünyada, bu dünyanın inşası için eğitim sistemleri nasıl bir rol üstlenmeli? Bu soruyu yanıtlamaya çalıştık." dedi.

        REKLAM

        Programda çevre bilincinin de yer aldığını ifade eden Tekin, "Bir insanın mutlu olabilmesi için önce yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir çevre inşa etmemiz gerekir. Bunun için de çevre bilincine sahip vatandaşlar ve çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu eğitimden geçiyor. O zaman biz çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak bir eğitim öğretim süreci sunmak zorundayız." diye konuştu.

        Her bir felaketi tedavi etmek için alınan tedbirlerin başka sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyen Tekin, tedbir almak zorunda kalınmayacak bir dünya inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Törende, Maarif İklim Ideathonu ve COP31 Uluslararası Öğrenci Münazarası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de iklim politikalarında gençlerin rolü...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de iklim politikalarında gençlerin rolü...
        Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü
        Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi etkinliği sona erdi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi etkinliği sona erdi
        Bakan Kurum'dan Gazzeli Saly paylaşımı: 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramın...
        Bakan Kurum'dan Gazzeli Saly paylaşımı: 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramın...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Gazzeli Saly'nin hikayesini payl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Gazzeli Saly'nin hikayesini payl...