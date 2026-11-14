İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakanlar Kurum ve Tekin, Türkiye İklim Okulu'nun açılışında konuştu:

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İklim Okulu açıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Bölge'de (Green Zone) yer alan okulun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye İklim Okulu'nun kapılarını hem bir eğitim mekanı hem de umudun, sorumluluğun ve ortak geleceğin kapısı olarak açtıklarını söyledi.

Burada çocukların, iklim değişikliğini dinleyeceğini, toprağa dokunacağını, üreteceğini, tasarlayacağını ve çözüm arayacağını anlatan Kurum, bir atığa yeniden hayat verirken emeğin değerini, bir tohum topu hazırlarken umudu, iklim dostu bir şehir tasarlarken ortak aklın gücünü keşfedeceklerini kaydetti.

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Öğretmenlerin tecrübelerini paylaşacağını, bilim insanlarının bilgilerini gençlerin merakıyla buluşturacağını, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlerle aynı çözüm iradesinin yanında buluşacaklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"COP31 kapsamında açtığımız bu okulun, konferans sona erdiğinde hatıralarda kalan geçici bir mekan olmasını istemiyoruz. Burada yakılan ışığın ülkemizin bütün okullarına, şehirlerine ve gönüllerine ulaşmasını arzu ediyoruz. Antalya'dan yükselen bu çağrının dünyaya şunu söylemesini diliyoruz. İnsanlık, tabiatla yeniden barışabilir yeter ki bilgiyi vicdanla, sözü davranışla buluşturabilsin."

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- Çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak bir eğitim-öğretim sunmak zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün katıldığı her oturumda misafirlerden memnuniyet dolu sözlerle karşılaştığına işaret ederek, böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim sistemini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile revize ettiklerini dile getiren Tekin, "Bu revizyonu yaparken önce merkeze insanı ve insani değerleri koyduk. Nasıl bir insan hedefliyoruz? Nasıl bir dünya hedefliyoruz? Bunu merkeze koyduk ve hedeflediğimiz bu dünyada, bu dünyanın inşası için eğitim sistemleri nasıl bir rol üstlenmeli? Bu soruyu yanıtlamaya çalıştık." dedi.

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Programda çevre bilincinin de yer aldığını ifade eden Tekin, "Bir insanın mutlu olabilmesi için önce yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir çevre inşa etmemiz gerekir. Bunun için de çevre bilincine sahip vatandaşlar ve çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu eğitimden geçiyor. O zaman biz çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak bir eğitim öğretim süreci sunmak zorundayız." diye konuştu.

Her bir felaketi tedavi etmek için alınan tedbirlerin başka sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyen Tekin, tedbir almak zorunda kalınmayacak bir dünya inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Törende, Maarif İklim Ideathonu ve COP31 Uluslararası Öğrenci Münazarası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.