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        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:35 Güncelleme:
        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim (3)

        COP31'DEN DUYURU: PAZAR GÜNÜ MAVİ BÖLGE KAPALI

        Antalya'da 196 ülkenin katılımıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge'nin kapalı olacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası (UNFCCC), pazar günü konferans alanında toplantı yapılmayacağını ve akreditasyon işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Antalya EXPO alanında 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de, ilk haftanın tamamlanmasıyla birlikte bir günlük ara verilecek. UNFCCC tarafından 14 Kasım saat 17.45'te yapılan duyuruda, 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge'nin kapalı olacağı bildirildi. Bu kapsamda konferansın resmi toplantı ve etkinlikleri düzenlenmeyecek, akreditasyon işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

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        PAZARTESİ DEVAM

        COP31'de müzakereler ve resmi konferans çalışmaları, 16 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Konferansın ikinci haftasında iklim finansmanı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümü ve Paris Anlaşması hedeflerine yönelik müzakerelerin yoğunlaşması bekleniyor. COP31, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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