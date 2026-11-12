Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de buzulların korunması ve iklim finansmanı üst düzey toplantıda ele alındı

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de buzulların korunması ve iklim finansmanı üst düzey toplantıda ele alındı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin yüzyıl sonuna doğru yaklaşık yüzde 25 azalabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı risklerin önceden yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de buzulların korunması ve iklim finansmanı üst düzey toplantıda ele alındı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin yüzyıl sonuna doğru yaklaşık yüzde 25 azalabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı risklerin önceden yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

        Yumaklı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Tacikistan, Kırgızistan, Nepal, Pakistan ve Bhutan tarafından organize edilen "Dağ Gündeminin İlerletilmesi: Hedef Aşımı Koşullarında Buzullar, Kriyosfer ve Dayanıklılık, Ortak Sorumluluk ve Sürdürülebilir Finansman" başlıklı etkinlikte konuştu.

        REKLAM

        Etkinliğe, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Sulaymon Ziyozoda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Masato Kanda ile Nepal, Pakistan, Bhutan, Azerbaycan, Lesotho ve Ermenistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

        Programda ayrıca Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, Pakistan İklim Değişikliği ve Çevresel Koordinasyon Bakanı Mussadik Masood Malik, Bhutan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Sekreteri Karma Tshering, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Teymur Musayev, Lesotho Başbakan Yardımcısı Nthomeng Justina Majara ve Ermenistan Çevre Bakanı Hambardzum Matevosyan konuşmacı olarak yer aldı.

        REKLAM

        Buzulların geleceğinin yalnızca dağlık bölgeleri değil, milyonlarca insanın yaşam koşullarını doğrudan ilgilendirdiğini belirten Yumaklı, küresel sıcaklık artışının buzullar ve diğer kriyosfer bileşenleri üzerinde uzun süreli, bazı durumlarda ise geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

        Yumaklı, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu, 2025'te ise küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,43 derece üzerine çıktığını ifade etti.

        Kriyosferin buzulları, kar örtüsünü, permafrost alanlarını ve donmuş su bileşenlerini kapsadığını anlatan Yumaklı, bu alanların küresel iklim sistemi ve su döngüsünün vazgeçilmez parçaları arasında bulunduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Yumaklı, dağlık bölgelerdeki kar ve buz rezervlerinin birçok nehir havzasının su bütçesini düzenlediğine işaret ederek, bu kaynakların suyun mevsimsel dağılımını dengelediğini, tarımsal üretimin ve ekosistemlerin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını kaydetti.

        - "25 nehir havzasında iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirdik"

        Türkiye'nin Akdeniz Havzası'ndaki konumu ve coğrafi özellikleri nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine karşı hassas ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde 25 nehir havzasında yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarla, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki muhtemel etkilerini 2100 yılına kadar değerlendirdik. Projeksiyonlarımız, ortalama sıcaklıkların 6 dereceye kadar artabileceğini ortaya koymaktadır. Bu değişimlerin, artan buharlaşmayla birlikte kullanılabilir su kaynaklarımız üzerinde de önemli sonuçları olacaktır."

        REKLAM

        Türkiye'nin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin yüzyıl sonuna doğru yaklaşık yüzde 25 azalabileceğine dikkati çeken Yumaklı, bu durumun tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

        Yumaklı, "Bizim yaklaşımımız nettir: Krizlere müdahale etmek yerine riskleri önceden yönetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Temiz su kaynaklarına erişimi bir beka meselesi olarak değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, 2026-2035 dönemini kapsayan Ulusal Su Planı'nı uygulamaya aldıklarını bildirdi.

        Yumaklı, söz konusu planla su verimliliğini artırmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlık kapasitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        REKLAM

        - Su yönetimine yönelik iki projenin toplam bütçesi 1,4 milyar doları aşıyor

        Dağ ekosistemlerinin korunmasında finansmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, bilgiye, teknolojiye ve planlamaya sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını söyledi.

        Yumaklı, bu kapasitenin sahada somut yatırımlara, altyapıya ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesi için sürdürülebilir finansman mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Yatırımların değerlendirilmesinde yalnızca ilk yatırım maliyetinin değil, maliyet-fayda analizlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, özellikle dağ havzalarında buzulların izlenmesi, su bütçelerinin güncellenmesi, hidrolojik modelleme kapasitesinin geliştirilmesi ile tahmin ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesinin öncelikli yatırım alanları arasında yer alması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Yumaklı, iklim değişikliğine uyum ve su yönetimi alanında kamu bütçesinin yanı sıra hibe ve kredi desteklerinden, kamu-özel işbirliği modellerinden ve uluslararası finans kuruluşlarının imkanlarından yararlandıklarını aktardı.

        Bu kapsamda yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Dünya Bankası ile 819 milyon dolar bütçeli Türkiye İkinci Sulama Modernizasyon ve Su Verimliliği Projesi yürütüyoruz." dedi.

        Yumaklı, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin de 600 milyon dolar bütçeye sahip olduğunu belirtti.

        Özel sektörün de iklim direncinin ve su verimliliğinin geliştirilmesinde stratejik bir paydaş olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ziraat Bankamız aracılığıyla ise uygun koşulları sağlayan basınçlı sulama yatırımlarına 15 milyon liraya kadar kredi ve yüzde 100'e varan faiz desteği sunuyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        COP31'i iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Yumaklı, uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Yumaklı, "Unutmayalım ki buzulları korumak, o dağlardan beslenen nehirleri, tarımsal üretimi, şehirleri ve gelecek nesillerin yaşamını korumaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsam...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsam...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bolat, "İklim Eylemi İçin Ticaretten Ya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bolat, "İklim Eylemi İçin Ticaretten Ya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İş ve Yatırım Zi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İş ve Yatırım Zi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31...