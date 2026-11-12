Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsamında "Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu"nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsamında "Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu"nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP31 kapsamında "Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu"nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir." dedi.

        Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu"nda konuştu.

        Yenilenebilir enerjinin tarihte görülmemiş bir hızla büyüdüğünü, ancak şebekelerin aynı hızla büyümediğini belirten Yılmaz, yeni şebeke ihtiyacı ve eski altyapılar nedeniyle bugün dünyada 2 bin 500 gigavattan fazla yenilenebilir enerji projesinin şebeke bağlantısı için sırada beklediğini söyledi.

        REKLAM

        Yıllık küresel şebeke yatırımlarının yaklaşık 450 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, daha fazla yenilenebilir enerjinin bağlanması, depolama sistemlerinin entegre edilmesi, elektrikli araçlar için şarj altyapısının oluşturulması ve elektrikle çalışan verimli teknolojilerin

        yaygınlaştırılabilmesi için sadece gelecek 3 yılda bu yatırımın yüzde 50 artması gerektiğini dile getirdi.

        Yılmaz, şunları ifade etti:

        "Şebekelerimizi bugünün talebine göre değil, yarının ihtiyaçlarına göre tasarlamalıyız. Aşırı hava olayları artık istisna değil, planlama varsayımlarımızın bir parçası haline geldi. Şebekelerimizi daha dayanıklı hale getirerek olası hasarların ardından hızla toparlanabilen, kritik enerji ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayabilen ve yerel üretimini destekleyen bir altyapı oluşturmalıyız. Bunun için 2040'a kadar 80 milyon kilometreden fazla hattın yenilenmesi veya inşa edilmesi gerekecek. Şebekesiz temiz enerji, yola çıkamayan bir araç gibidir. Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir."

        REKLAM

        - "Tecrübemizi ortaklarımızla paylaşmaya hazırız"

        Yılmaz, 2035'e kadar her yıl 8 gigavat yeni yenilenebilir kapasite hedefinin, iletim, depolama ve sistem esnekliği yatırımlarıyla birlikte planlandığını belirterek, "Tecrübemizi, özellikle Afrika ve ASEAN'daki ortaklarımızla paylaşmaya hazırız." dedi.

        COP31 Başkanlığı olarak elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduklarını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu hedefe şebekeler olmadan ulaşılamaz. Hızlandırıcı ile 35'e 35 Taahhüdü birbirini tamamlayan iki girişimdir. Hızlandırıcının 3 ilkesini önemsiyoruz: Hükümetlerin belirlediği öncelikleri esas alması, yeni bir kurum kurmak yerine mevcut finansmanı projelerle buluşturması ve proje hazırlığına odaklanması. İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ile bu yaklaşımı destekleyecek, şebeke projelerinin yatırım yapılabilir portföylere dönüşmesine katkı sağlayacağız."

        REKLAM

        Afrika'da 300 milyon insana elektrik ulaştırmayı hedefleyen Mission 300 ve ASEAN Elektrik Şebekesi'nin, bu girişimin ilk sınavları olacağına işaret eden Yılmaz, "Kalkınma bankalarını, özel yatırımcıları ve teknoloji sağlayıcılarını ilk kilometre taşlarının arkasında durmaya davet ediyoruz. Türkiye, şebeke yatırımlarının hızlandığı, temiz enerjinin herkese ulaştığı bir dünya için bu girişimin güçlü bir ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bolat, "İklim Eylemi İçin Ticaretten Ya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bolat, "İklim Eylemi İçin Ticaretten Ya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İş ve Yatırım Zi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İş ve Yatırım Zi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31...
        Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, COP31'in çözüm odaklı bir yaklaşıma sahi...
        Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, COP31'in çözüm odaklı bir yaklaşıma sahi...