Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak üretim kapasitemizi geliştiren, enerji arz güvenliğimizi güçlendiren ve sanayimizin rekabet gücünü artıran politikalarla bu dönüşümü yönetme konusunda kararlıyız. Ekolojik politikaları ekonomik politikalar ile bütünlük içinde ele alıyoruz." dedi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Akdeniz Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya ekonomisi köklü bir dönüşümden geçerken yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin ekonominin bütününü etkileyen yeni bir politika gündemi oluşturduğunu söyledi.

REKLAM

Enerji maliyetleri, karbon yoğunluğu, kaynak kullanımı ve tedarik zincirlerinin yapısının yatırım kararlarını, finansmana erişimi ve rekabet gücünü giderek daha fazla etkilediğini belirten Yılmaz, doğru politikalar ve yatırımlarla iklim dönüşümünü daha verimli üretimin, güçlü enerji güvenliğinin, yeni teknolojilerin ve daha dirençli değer zincirlerinin önünü açan bir sürece dönüştürebileceğini ifade etti.

Yılmaz, dünya ekonomisindeki köklü dönüşümün, enerji politikalarından sanayi üretimine, ticaretin seyrinden yatırım tercihlerine kadar pek çok alanı birbirine bağladığına işaret ederek, "Türkiye olarak üretim kapasitemizi geliştiren, enerji arz güvenliğimizi güçlendiren ve sanayimizin rekabet gücünü artıran politikalarla bu dönüşümü yönetme konusunda kararlıyız. Ekolojik politikaları ekonomik politikalar ile bütünlük içinde ele alıyoruz." şeklinde konuştu.

REKLAM

Bütüncül politikalar ile yatırımların, daha verimli üretimin, yeni teknolojilerin ve daha dirençli değer zincirlerinin önünü açacağına inandıklarını dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlediğimiz 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, Türkiye’nin iklim politikasına uzun vadeli bir ufuk çizmektedir. Kalkınma politikalarımızın odağına aldığımız yeşil ve dijital dönüşüm ise çevresel hedeflerimize ulaşırken ekonomimizi daha nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine kavuşturmaktadır. Cari açığımızın temel nedeni olan fosil kaynakların ithalatını azaltan dönüşüm süreçleri sadece çevre açısından değil, makroekonomik istikrar bakımından da son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- "Düşük karbonlu üretim ile enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımları destekliyoruz"

Yılmaz, 2024'te küresel iklim finansmanının 2 trilyon doları aşarken, mevcut analizlerin 2035 itibarıyla yıllık ihtiyacın en az 6,2 trilyon dolara çıkacağına işaret ettiğini aktararak, Çin hariç yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelen iklim finansmanının yaklaşık 426 milyar dolar düzeyinde kalmasının da kaynaklara erişimdeki açığın boyutunu gösterdiğini söyledi.

İklim Uygulama Köprüsü ile ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım yapılabilir proje portföylerine dönüştürmelerini ve bu projeleri ihtiyaçlarına uygun finansmanla buluşturmalarını desteklediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

REKLAM

"Projelerin yatırıma dönüşmesi için finansman araçlarının yanı sıra proje hazırlama kapasitesini, risk paylaşımını, öngörülebilir piyasa kurallarını ve düşük emisyonlu ürünlere yönelik talebi güçlendirmeliyiz. Başarı, doğru projeyi doğru sermaye, doğru risk paylaşımı ve doğru ortaklıkla buluşturmaktan geçiyor. Yeşil sanayileşme, iklim hedefleriyle ekonomik rekabet gücünün doğrudan kesiştiği alanlardan biridir. 2026-2035 döneminde düşük ve sıfıra yakın emisyonlu çelik ve çimento üretimi için 500 milyar doların üzerinde kümülatif yatırım ihtiyacı öngörülürken, nihai yatırım kararına ulaşmış projeler sadece 20 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Aradaki fark, teknolojik çözümlerin yatırım kararına dönüşmesi için finansmana erişimin, altyapının, güvenilir talebin ve uzun vadeli piyasa öngörülebilirliğinin önemini gösteriyor. Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı, yatırım yapılabilir temiz sanayi projelerinin geliştirilmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına ve düşük emisyonlu ürünler için pazarların güçlendirilmesine odaklanıyor."

REKLAM

Yılmaz, elektriğin nihai enerji tüketimindeki küresel payının 2035'e kadar yüzde 35’e çıkarma yöneliminin ise şebekelerden depolamaya ve sistem esnekliğine kadar yeni bir yatırım gündemi oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka destekli temiz teknolojiler ve dijital enerji yönetimi de ancak sahada uygulanıp ölçek kazandığında gerçek ekonomik değer üretebilir. 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı'yla politika çerçevemizi güncelliyor, sanayide düşük karbonlu üretim ile enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımları destekliyoruz. İhracatçı firmalarımıza da sürdürülebilirlik yol haritaları ve dönüşüm projeleri için destek sağlıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

İklim dönüşümünün kalıcı olmasının, büyük şirketlerle KOBİ'lerin de bu sürece katılması gerektiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde belirsizliklerin, risklerin yükseldiği ve teknolojik değişimin hızlandığı bir ortamda kamunun daha aktif sanayi politikaları geliştirmesi, kamu ile özel kesim arasında çok daha güçlü bir ilişki geliştirilmesi artık bir tercih değil bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Bu riskli ortamda, belirsizliğin yükseldiği bir ortamda, devletin ekonomideki rolünü de yeniden tartışmamız gerekiyor. Bu noktada da daha aktif politikalarla, sanayi politikalarıyla devletin hareket etmesi gerekiyor. Bunun da en uygun, en anlamlı yolu kamu ile özel sektörün güçlü bir diyalog içinde, birlikte politikaları şekillendirmeleri ve uygulamada da güçlü bir ortaklık ile hareket etmeleridir."