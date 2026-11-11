İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Moldova Başbakanı Tofan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile bir araya geldi.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, stratejik ortaklık temelinde gelişen ikili ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi artırmaya yönelik hedeflerimizi ve başta enerji olmak üzere ekonomik işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik. Türkiye ile Moldova arasında güçlü bir dostluk köprüsü oluşturan Gagauz Türklerinin huzuru, refahı ve kültürel kimliklerinin korunması, ikili ilişkilerimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Sayın Başbakan'la görüşmemizde bu konuyu da değerlendirme imkanımız oldu. Yapıcı yaklaşımından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgesel etkileri, Moldova'nın istikrarı ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."
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