İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanı yetersiz kalıyor

YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren Uyum Fonu (Adaptation Fund) Başkanı Mikko Ollikainen, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum için ihtiyaç duyduğu finansmanın mevcut kaynaklarla karşılanamadığını belirterek, bu ülkeler için sağlanan finansmanın toplam uyum ihtiyaçlarının yüzde 10'undan azını karşıladığını bildirdi.

Ollikainen, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede emisyonların azaltılması kadar uyum çalışmalarının da finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Uyum Fonu'nun yaklaşık 20 yıldır gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak için çalıştığına işaret eden Ollikainen, "Yağışlar eskisine kıyasla daha az öngörülebilir hale geliyor. Seller artıyor, kuraklık dönemleri uzuyor ve iklim değişikliğinin daha birçok etkisini yaşıyoruz. Bu nedenle, iklim değişikliğine katkısı en az olan gelişmekte olan ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamaları için desteklemeliyiz." dedi.

Ollikainen, bu ülkelerin ihtiyaç duydukları temel unsurun finansman olduğuna dikkati çekerek, "Bu, uygulama COP'u. Sahada somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor ve bunun için finansmana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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- Uyum Fonu desteğini üç katına çıkarmayı hedefliyor

İklim finansmanı hedeflerinin gerçekçi olması gerektiğini belirten Ollikainen, gerekli kaynakların harekete geçirilememesi halinde iklim değişikliğinin etkilerinin ağırlaşacağını ve kayıp ve zararların artacağını dile getirdi.

İklim değişikliğine uyum için kaynakların artırılmasının yanı sıra emisyon azaltımının da öncelikli olduğunu aktaran Ollikainen, "Bunu başaramazsak ortaya çıkacak maliyet, iki yıl önce Bakü'de taahhüt edilen yıllık 300 milyar dolardan çok daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ollikainen, Uyum Fonu'nun da gelişmekte olan ülkelere sağladığı desteği artırmak için adım attığını ve yönetim kurulunun gelecek beş yılda bu ülkelere verilen desteği üç katına çıkarma kararı aldığını paylaşarak, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli kaynaklara sahip olmayı umuyoruz." dedi.

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- Tarım ve su kaynakları iklim değişikliğinden etkileniyor

Küresel sıcaklıkların yükselmesinin tarımsal üretim kapasitesini, insanların gıdaya erişimini ve güvenilir su kaynaklarına ulaşmasını etkilediğinin altını çizen Ollikainen, uyum çalışmalarının bu alanlardaki riskleri azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Ollikainen, Uyum Fonu tarafından desteklenen projelerde iklime dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi, sulama ve su yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesi ile kıyıların fırtınalara karşı korunması gibi alanlara yatırım yapıldığını ve sıcaklıklar arttıkça bu yatırımların da artırılması gerektiğini vurguladı.

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İklim değişikliğinin etkilerinin geleceğe ait bir risk olmaktan çıktığını belirten Ollikainen, şunları kaydetti:

"Aslında gelecek çoktan geldi. Dünyanın farklı bölgelerinde Küresel Güney'den insanlarla bir araya geldiğimde, bana her zaman bugün koşulların 30-40 yıl öncesinden ne kadar farklı olduğuna ilişkin hikayeler anlatıyorlar. Hükümetlerle birlikte çalışarak bu yeni gerçekliğe uyum sağlamalarına yardımcı olmalıyız."

​​​​​​​- "Sahada somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor"

Ollikainen, iklim finansmanının sahada desteğe ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasının önemli olduğunu, bu nedenle iklim finansmanının müzakerelerde öncelikli konular arasında olması gerektiğini dile getirdi.

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Gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçları ile mevcut finansman arasındaki büyük açığa dikkati çeken Ollikainen, "Örneğin uyum konusunda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporlarından biliyoruz ki gelişmekte olan ülkeler için mevcut finansman, uyum ihtiyaçlarının toplamının yüzde 10'undan daha azını karşılıyor." ifadesini kullandı.

Ollikainen, finansman açığının kapatılmaması halinde iklim değişikliğinin sonuçlarını çiftçilerin, balıkçıların ve sahada yaşayan diğer toplulukların üstleneceğini sözlerine ekledi.