Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanı yetersiz kalıyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanı yetersiz kalıyor

        YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren Uyum Fonu (Adaptation Fund) Başkanı Mikko Ollikainen, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum için ihtiyaç duyduğu finansmanın mevcut kaynaklarla karşılanamadığını belirterek, bu ülkeler için sağlanan finansmanın toplam uyum ihtiyaçlarının yüzde 10'undan azını karşıladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanı yetersiz kalıyor

        YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren Uyum Fonu (Adaptation Fund) Başkanı Mikko Ollikainen, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum için ihtiyaç duyduğu finansmanın mevcut kaynaklarla karşılanamadığını belirterek, bu ülkeler için sağlanan finansmanın toplam uyum ihtiyaçlarının yüzde 10'undan azını karşıladığını bildirdi.

        Ollikainen, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede emisyonların azaltılması kadar uyum çalışmalarının da finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        REKLAM

        Uyum Fonu'nun yaklaşık 20 yıldır gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığını artırmak için çalıştığına işaret eden Ollikainen, "Yağışlar eskisine kıyasla daha az öngörülebilir hale geliyor. Seller artıyor, kuraklık dönemleri uzuyor ve iklim değişikliğinin daha birçok etkisini yaşıyoruz. Bu nedenle, iklim değişikliğine katkısı en az olan gelişmekte olan ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamaları için desteklemeliyiz." dedi.

        Ollikainen, bu ülkelerin ihtiyaç duydukları temel unsurun finansman olduğuna dikkati çekerek, "Bu, uygulama COP'u. Sahada somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor ve bunun için finansmana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        - Uyum Fonu desteğini üç katına çıkarmayı hedefliyor

        İklim finansmanı hedeflerinin gerçekçi olması gerektiğini belirten Ollikainen, gerekli kaynakların harekete geçirilememesi halinde iklim değişikliğinin etkilerinin ağırlaşacağını ve kayıp ve zararların artacağını dile getirdi.

        İklim değişikliğine uyum için kaynakların artırılmasının yanı sıra emisyon azaltımının da öncelikli olduğunu aktaran Ollikainen, "Bunu başaramazsak ortaya çıkacak maliyet, iki yıl önce Bakü'de taahhüt edilen yıllık 300 milyar dolardan çok daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Ollikainen, Uyum Fonu'nun da gelişmekte olan ülkelere sağladığı desteği artırmak için adım attığını ve yönetim kurulunun gelecek beş yılda bu ülkelere verilen desteği üç katına çıkarma kararı aldığını paylaşarak, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli kaynaklara sahip olmayı umuyoruz." dedi.

        REKLAM

        - Tarım ve su kaynakları iklim değişikliğinden etkileniyor

        Küresel sıcaklıkların yükselmesinin tarımsal üretim kapasitesini, insanların gıdaya erişimini ve güvenilir su kaynaklarına ulaşmasını etkilediğinin altını çizen Ollikainen, uyum çalışmalarının bu alanlardaki riskleri azaltmayı hedeflediğini söyledi.

        Ollikainen, Uyum Fonu tarafından desteklenen projelerde iklime dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi, sulama ve su yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesi ile kıyıların fırtınalara karşı korunması gibi alanlara yatırım yapıldığını ve sıcaklıklar arttıkça bu yatırımların da artırılması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        İklim değişikliğinin etkilerinin geleceğe ait bir risk olmaktan çıktığını belirten Ollikainen, şunları kaydetti:

        "Aslında gelecek çoktan geldi. Dünyanın farklı bölgelerinde Küresel Güney'den insanlarla bir araya geldiğimde, bana her zaman bugün koşulların 30-40 yıl öncesinden ne kadar farklı olduğuna ilişkin hikayeler anlatıyorlar. Hükümetlerle birlikte çalışarak bu yeni gerçekliğe uyum sağlamalarına yardımcı olmalıyız."

        ​​​​​​​- "Sahada somut adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor"

        Ollikainen, iklim finansmanının sahada desteğe ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasının önemli olduğunu, bu nedenle iklim finansmanının müzakerelerde öncelikli konular arasında olması gerektiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçları ile mevcut finansman arasındaki büyük açığa dikkati çeken Ollikainen, "Örneğin uyum konusunda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporlarından biliyoruz ki gelişmekte olan ülkeler için mevcut finansman, uyum ihtiyaçlarının toplamının yüzde 10'undan daha azını karşılıyor." ifadesini kullandı.

        Ollikainen, finansman açığının kapatılmaması halinde iklim değişikliğinin sonuçlarını çiftçilerin, balıkçıların ve sahada yaşayan diğer toplulukların üstleneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin temiz enerji politikaları karbon yoğunluğunu azaltıyor
        Türkiye'nin temiz enerji politikaları karbon yoğunluğunu azaltıyor
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - 16 yaşında başladığı iklim mücadelesini COP31...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - 16 yaşında başladığı iklim mücadelesini COP31...
        Bakan Bolat: Hedefimiz katma değeri yüksek bir ekonomi
        Bakan Bolat: Hedefimiz katma değeri yüksek bir ekonomi
        Bakan Kurum: Meke Gölü'ne yılda 1,2 milyar litre su kazandırılacak
        Bakan Kurum: Meke Gölü'ne yılda 1,2 milyar litre su kazandırılacak
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 kazanımlarıyla kilometre taşı olacak
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 kazanımlarıyla kilometre taşı olacak
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 sonuç metninde fosil yakıtlardan uzakla...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 sonuç metninde fosil yakıtlardan uzakla...