İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan COP31'de iklim eylemi çağrısı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Antalya COP31 alanındaki Green Zone'daki Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden İmirzalıoğlu ve Kobal, daha sonra iklim kriziyle mücadelede sanatın gücünü ortaya koyan COPArt sergisini gezerek, eserleri inceledi.

İmirzalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının daha da önemli olduğunu belirtti.

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İklim kriziyle mücadele kapsamında bugüne kadar birçok önlem ve planlamanın gündeme geldiğini anlatan İmirzalıoğlu, "Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor." diye konuştu.

Dünyayı en fazla gelişmiş ülkelerin kirlettiğini dile getiren İmirzalıoğlu, gelecek nesiller ve çocuklar için alınan kararların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

İmirzalıoğlu, Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin Antalya'da bir araya gelmesinin ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak kararlar almasının son derece değerli olduğunu ifade etti.

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Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırmaya çalıştığını da belirten İmirzalıoğlu, doğaya saygının ve çevreyi koruma alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesinin önemine dikkati çekti.

- "Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu"

Oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi önemli bir mesele etrafında buluşturmasından gurur duyduğunu söyledi.

COP31'in gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobal, "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara, gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle, hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor." ifadesini kullandı.

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Kobal, doğayı korumanın bireysel tercihlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temiz bir dünya için doğayı korumak, doğayı sevmek bireysel bir tercih olmasın, bir zorunluluk olsun. Çünkü çocuklar doğayı severek, onu korumayı ve ona saygı duymayı öğrenerek büyüdüğünde her şeyin değişeceğini düşünüyorum. Asıl görev burada devletlere ve büyük şirketlere düşüyor. Onların vereceği kararlar, yapacağı uygulamalar tüm dünya ve geleceğimiz için çok önemli. Bu, artık erteleyemeyeceğimiz bir mesele."

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının "umut verici" olduğunu ifade eden Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel farkındalığın da artırılması gerektiğini dile getirdi.

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İki çocuk annesi olan Kobal, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren doğaya saygıyı ve çevreyi koruma alışkanlığını kazandırmaya özen gösterdiğini anlattı.

İklim krizinin gelecek nesiller açısından "endişe verici" olduğuna dikkati çeken Kobal, "Dünya bizim evimiz ve temiz bir dünyada yaşamak sadece bizim değil, gelecek nesillerin, doğmamış çocukların da hakkı. Artık kaybedecek zaman yok. Bugün burada birçok ülkenin yetkilileri bir arada. Biz de alınacak kararların uygulanmasını gönülden destekliyoruz, istiyoruz ve takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanat, iklim kriziyle mücadelede ilham vermek için çok güzel bir araç"

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COP31 kapsamında sanat ile iklim değişikliğini bir araya getiren COPArt sergisine ilişkin de görüşlerini dile getiren Kobal, sergide dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların eserlerinin yer almasını etkileyici bulduğunu belirtti.

Sergide en çok dikkatini çeken eserin, yabancı bir sanatçının üç yıl boyunca denizden topladığı atıklarla oluşturduğu enstalasyon olduğunu anlatan Kobal, "Sanat her zaman ilham vermek için çok güzel bir araç. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, iklim krizi konusunda doğayı tanımak, sevmek ve anlamak adına ilham olmak için eserler üretmişler. Onların arasında dolaşırken insan daha da umutlanıyor." dedi.

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COP31'in Türkiye ve Antalya için önemine işaret eden Kobal, "Dilerim ki amacına ulaşır. Bizi çok daha temiz, güzel bir gelecek bekler." ifadesini kullandı.