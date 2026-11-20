AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında farklı illerde 600 öğretmene çevre eğitimi verdi.

Eko-Okullar Programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde öğretmenlere COP31'in önemi, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında bilgi verildi.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, COP31 kapsamında oluşturulan Orman Bahçesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir iklim zirvesinin Türkiye'de düzenlenmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Önceki COP toplantılarında yapılan tartışma ve görüş alışverişlerinin COP31 ile uygulamaya dönüşeceğini belirten Ateş, zirvenin ardından iklim konusunda önemli adımlar atılacağını ifade etti.

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Vakıf olarak 33 yıldır farklı kademelerde eğitimler verdiklerini anlatan Ateş, en önemli programlarından birinin Eko-Okullar olduğunu, Türkiye genelinde 1254 okulun programda yer aldığını kaydetti.

- Okullarımız bütün Türkiye'ye dağılmış vaziyette

Çevre eğitiminin Avrupa ülkelerinde de uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen programlardan biri olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Özellikle COP31 yaklaşırken hem öğretmenlerimize hem de gençlerimize yönelik kamplar düzenleyerek onları zirveye hazırlamaya ve bilgilerini artırmaya çalıştık. COP31 kapsamında 600 öğretmenimizle bir araya geldik ve yüz yüze eğitim verildi. Bu çok önemli bir kazanç. Bunu, Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümüne ilişkin atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Eğitimleri devam ettireceğiz."

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Eğitimlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Ateş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Manisa ve Bursa'da çalışmalar yürüttüklerini, tüm illere ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Okulların Türkiye geneline yayıldığını vurgulayan Ateş, Batman'daki okulların da Ankara'daki okullar kadar başarılı olabildiğini kaydetti.