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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle yeşil hidrojen üretim maliyetlerini düşürebilir

        GÜLŞEN ÇAĞATAY - Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) İklim ve Teknoloji Ortaklıkları Bölümü Şefi Petra Schwager, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimindeki güçlü potansiyelinin yeşil hidrojen üretim maliyetlerini düşürerek ülkeye iç pazar ve ihracatta avantaj sağlayabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle yeşil hidrojen üretim maliyetlerini düşürebilir

        GÜLŞEN ÇAĞATAY - Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) İklim ve Teknoloji Ortaklıkları Bölümü Şefi Petra Schwager, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimindeki güçlü potansiyelinin yeşil hidrojen üretim maliyetlerini düşürerek ülkeye iç pazar ve ihracatta avantaj sağlayabileceğini bildirdi.

        Schwager, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine Türkiye'nin yeşil hidrojen üretimindeki potansiyeli, maliyet avantajları ve uluslararası hidrojen ticaretindeki fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Yeşil hidrojen üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70'inin enerji giderlerinden kaynaklandığını söyleyen Schwager, Türkiye'nin düşük enerji maliyetlerinin yeşil hidrojen üretimini destekleyerek iç pazar ve ihracat açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini belirtti.

        Schwager, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini geliştirmesinin yeşil hidrojen üretiminde rekabet gücünü artırabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Ülkenin coğrafi konumu üretilecek hidrojenin uluslararası pazarlara ulaştırılmasında ve bölgesel enerji bağlantılarında avantaj sağlayabilecek. Türkiye'nin hidrojen stratejisinde de bu potansiyelin değerlendirildiğini gördüm. UNIDO olarak başlattığımız 'Hidrojen Köprüsü' girişimine Türkiye'nin de katılmasını umut ediyoruz. Söz konusu girişim kapsamında yerel hidrojen kullanımını teşvik edecek mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz."

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        - Hidrojen enerji depolamada kullanılabilir

        Enerji dönüşümünde elektrifikasyon ve hidrojenin birbirine alternatif olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını anlatan Schwager, yenilenebilir enerji üretiminde ortaya çıkan fazla enerjinin hidrojen üretiminde kullanılabileceğini dile getirdi.

        Schwager, "Yenilenebilir enerjide üretim fazlası varsa bunu hidrojen üretmek için kullanabilir ve büyük miktarlarda enerjiyi depolayabilirsiniz. Hidrojen molekülündeki enerji miktarı oldukça yüksek." diye konuştu.

        Hidrojenin sanayi açısından önemli bir ham madde ve girdi olduğunu belirten Schwager, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan elektrik kullanımının yanı sıra hidrojen üretimi yoluyla da değerlendirilmesi enerji sistemine katkı sağlayacak. Türkiye, yenilenebilir enerji üretimindeki güçlü potansiyelini kullanarak yeşil hidrojenin maliyetini düşürebilir." ifadelerini kullandı.

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        Schwager, Türkiye'nin UNIDO'nun hidrojen alanındaki uluslararası işbirliği ağına yeniden katılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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