Otel mutfaklarındaki "sıfır atık" uygulamaları COP31'de anlatılıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin mutfaklarında israfı önlemek amacıyla uygulanan "sıfır atık" yöntemleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) diğer ülkelere örnek gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Antalya'daki bazı otellerde de atıkları azaltmaya yönelik bazı çalışmalar başlatıldı.

Özellikle mutfakta kullanılan ürünlerde farklı metotlar uygulanarak hem atık miktarı azaltılıyor, hem de yemeklere lezzet katılıyor.

Sıfır atık uygulamalarında salatalık, soğan, pancar, portakal gibi sebze ve meyvelerin kabukları kurutularak baharat şeklinde kullanılıyor. Tabağını bitiren misafirlere de çeşitli ödüller veriliyor.

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Atık miktarını azaltan yöntemler, Antalya'da düzenlenen COP31'de farklı ülkelerden gelen katılımcılara da uygulamalı olarak anlatıldı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı ve Limak Otellerinin Antalya ve Yalova tesislerinin mutfak direktörü şef Halil Gökmenoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok konuda farklı ülkelere örnek olduğunu ve bunlardan birinin de sıfır atık uygulamaları olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce mutfaklarda atık gibi görünen ürünlerin çeşitli metotlarla kullanılabilir olduğunu keşfettiklerini belirten Gökmenoğlu, "Meyve ve sebzelerin kabuk, uç veya kök bölümlerini kurutarak ya da farklı yemek türlerinde farklı şekilde kullanmaya başladık. Bu da hem atıkları hem de maliyeti azalttı." dedi.

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COP31 kapsamında mutfaklarda hayata geçirdikleri uygulamaları yabancı paydaşlarıyla da paylaştıklarını dile getiren Gökmenoğlu, "Mutfaklarımızda atığın azaltılması konusunda eğitimler verdik. Yetişmiş bir ekibimiz var, bilgi birikimimiz de var. Bunları COP31'de yabancı delegasyonlarımıza, misafirlerimize neler yaptığımızı çeşitli etkinliklerle gösteriyoruz." diye konuştu.

Gökmenoğlu, otel misafirlerine israfa yol açacak derecede ürün almamaları konusunda da bilinçlendirme ve ödüllendirme yöntemlerini uyguladıklarını ve bunları da paydaşlarına aktardıklarını kaydetti.

Katılımcılar arasında uygulamaların takdirle karşılandığını ifade eden Gökmenoğlu, "Fransız, Afrikalı, Hintli gruplarımız vardı. Hem otelde hem de COP31'de stant açarak uygulamalar hakkında bilgi verdik. İlgi de oldukça iyiydi." diye konuştu.

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- 7 bölgenin mutfak lezzetleri de tanıtıldı

Halil Gökmenoğlu, organizasyonda Anadolu'nun lezzetlerini de tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin gastronomi konusunda çok zengin bir kültüre sahip olduğunun altını çizen Gökmenoğlu, "7 bölge 7 mutfak çalışmasıyla ülkemizin yöresel lezzetlerini misafirlerimize sunduk. Kokteyl programı kapsamında 250 çeşit ürünün sunumunu yaptık. Çok beğeni topladı." dedi.

Gökmenoğlu, sunumlarda dolma, içli köfte, çöp şiş ve keşkek gibi lezzetlerin çok beğenildiğini ve tariflerinin sorulduğunu kaydetti.