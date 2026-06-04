İran Milli Futbol Takımı'nın Meksika seyahati öncesinde vize işlemleri tamamlandı
Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı kafilesinin, Meksika seyahati öncesinde vize işlemlerinin sonuçlandırıldığı bildirildi.
Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı kafilesinin, Meksika seyahati öncesinde vize işlemlerinin sonuçlandırıldığı bildirildi.
İran Milli Futbol Takımı Medya Departmanından yapılan açıklamada, rutin idari işlemlerin tamamlandığı ve kafilede yer alan son iki kişinin de vizelerinin onaylandığı belirtildi. Açıklamada, takımın tüm üyelerinin Meksika'ya giriş izinlerini aldığı ifade edildi.
Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden milli takım kafilesinin, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.20'de Antalya Havalimanı'ndan Meksika'nın Tijuana kentine hareket edeceği kaydedildi.
Planlama doğrultusunda, İran Milli Futbol Takımı kafilesinin 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.30'da Tijuana'ya ulaşması bekleniyor.
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