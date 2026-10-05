Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odaklandı

        Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odaklandı

        MERT DAVUT - Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Başkanı Yamakawa Hiroshi, Türkiye ve Japonya için uzayın daha fazla işbirliği yolunda umut vadeden bir alan olduğunu belirterek, "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odaklandı

        MERT DAVUT - Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Başkanı Yamakawa Hiroshi, Türkiye ve Japonya için uzayın daha fazla işbirliği yolunda umut vadeden bir alan olduğunu belirterek, "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform." dedi.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

        Yamakawa, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin son dönemde uzay alanında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

        REKLAM

        İki ülke arasında uzay sektöründe işbirliğinin geliştirilebileceğine dikkati çeken Yamakawa, özellikle uydu uygulamalarında Türkiye ile işbirliği yaptıklarını bildirdi.

        Yamakawa, afetlere müdahale konusunda uydu verilerinden yararlandıklarını ve bu alanda da Türkiye ile çalıştıklarını dile getirerek, "Japonya ile Türkiye yalnızca uzay alanında değil, ekonomi ve kültür dahil her alanda çok uzun süredir işbirliği içinde. Uzay da daha fazla işbirliği için umut vadeden bir alan. Türkiye ile işbirliğimizi daha da artırmak istiyoruz. IAC 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform. Buradaki amaçlarımızdan biri bu." diye konuştu.

        REKLAM

        - "Uzay politikalarımızı gerçekleştirmek için teknolojik kabiliyetleri güçlendirmek istiyoruz"

        Japonya'nın uzay teknolojileri geliştirmeye 1955'te başladığı bilgisini veren Yamakawa, uzay alanında bağımsız faaliyet yürütebilmenin kendileri için önem taşıdığını anlattı.

        Yamakawa, bu nedenle roket ve uydu teknolojilerini geliştirdiklerini belirterek, "Bu teknolojilerin Japonya'nın ulusal uzay politikalarının hayata geçirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bunlara, uzay güvenliği, ekonomisi ve keşifleri örnek verilebilir. Dolayısıyla uzay politikalarımızı gerçekleştirmek ve günlük yaşamımıza, ekonomimize ve ulusal güvenliğimize katkıda bulunabilmek için bu teknolojik kabiliyetleri daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        - "Bu ay 10 numaralı H3 roketini fırlatacağız"

        Uzaya bağımsız erişimin Japonya'nın uzay faaliyetleri için hayati önem taşıdığına işaret eden Yamakawa, "H3 roketi de bu çabanın merkezinde yer alıyor. Bu ay 10 numaralı H3 roketini fırlatacağız. Bu da H3'ün operasyonel bir roket olduğu anlamına geliyor." dedi.

        Yamakawa, Mars'ın uydularını keşfetmeye yönelik "Martian Moons eXploration" (MMX) görevinin, Mars'ın uydusu "Phobos"tan örnek getirmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, uzay aracını bu ay fırlatmak istediklerini ifade etti.

        Bilimsel açıdan bu görevin Phobos'un, Mars'ın ve Güneş Sistemi'nin kökenine ilişkin gizemlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağını belirten Yamakawa, uzay aracının mühendislik açısından detaylarına ilişkin bilgi verdi.

        REKLAM

        - "Radarlarımızla uzay enkazını gözlemliyoruz"

        Japonya açısından uzay güvenliğinin, uzayın sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi anlamına geldiğine işaret eden Yamakawa, en büyük sorunlardan birinin uzay enkazı olduğunu söyledi.

        Yamakawa, uzay enkazının aktif uydularla çarpışmasının herkes için sorun oluşturabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Aktif uydular ile uzay enkazı arasındaki çarpışmaları önlemek istiyoruz. Bu nedenle yer istasyonlarımızın yanı sıra yerde bulunan teleskoplarımız ve radarlarımızla uzay enkazını gözlemliyoruz. Aktif uyduların uzay enkazıyla çarpışmasını önlemeye odaklanıyoruz. Bizim açımızdan en büyük sorunlardan ve üzerinde çalışılması gereken en önemli konulardan biri bu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması

        Benzer Haberler

        IAF Başkanı Gabriella Arrigo, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışı...
        IAF Başkanı Gabriella Arrigo, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışı...
        Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu:
        Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu:
        77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı
        77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı
        Antalyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        "2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" sona erdi
        "2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" sona erdi