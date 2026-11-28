Antalya’nın Manavgat ilçesinde ters yöne girip polisten kaçan motosiklet sürücüsü, başka bir otomobilin kendisine çarpmamak için durması sonucu arkasından gelen yunus polis timinin kaza yapmasına neden oldu. Kazada bir polis memuru yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza D400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, plakasız ve sürücüsünde kask bulunmayan motosiklete durması için ikazda bulundu. İkazı dinlemeyen motosikletli kaçmaya başlayıp Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtiği sırada aniden U dönüşü yaparak ters yönde gittiği sırada R. Ö.'in kullandığı 07 EY 777 plakalı otomobile çarptı, ardından yoluna devam etti. Ters yönde ilerlemeye devam eden motosikleti karşısında gören M.Ö.’nün kullandığı 07 L 5858 plakalı otomobil, çarpmamak için frene yapınca motosikleti takip eden yunus ekibi otomobile arkadan çarptı.

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Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yunus ekibinde görevli polis memuru H:K. yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilen motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken sürücü belgesi iptal edildi. Motosiklet ise trafikten men edildi.