Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'nın kullandığı 07 CNV 417 plakalı motosiklet ile Ercan K. yönetimindeki 07 AHN 775 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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