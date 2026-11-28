Kaza, Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'nın kullandığı 07 CNV 417 plakalı motosiklet ile Ercan K. yönetimindeki 07 AHN 775 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.