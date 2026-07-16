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        Kepez'de İmam Rıza Cemevi ve Kültür Merkezi için temel kazma çalışmaları başladı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı planlanan İmam Rıza Cemevi ve Kültür Merkezi için temel kazma çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Kepez'de İmam Rıza Cemevi ve Kültür Merkezi için temel kazma çalışmaları başladı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı planlanan İmam Rıza Cemevi ve Kültür Merkezi için temel kazma çalışmalarına başlandı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belediyeye ait alanda inşa edilecek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Merkezi ile Sosyal Tesis için temel kazı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

        Yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması planlanan kazı çalışmalarının ardından merkezin temeli atılacak.

        Zemin artı iki kat olarak inşa edilecek tesiste konferans salonu, inanç ve kültür müzesi, başkanlık ofisi, Alevi Bektaşi kültürüne ilişkin eserler ile araştırma kaynaklarının yer alacağı kütüphane, derslikler, aşevi, cem meydanı, misafir odaları, morg, kültürel etkinlik alanları ve mutfak bulunacak.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapımı tamamlandığında merkezin Alevi Bektaşi toplumunun inanç ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

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