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        Koyunlarını kaybeden Hatice Teyze'ye yeni koyunlar hediye edildi

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, koyunları telef olan 90 yaşındaki Hatice Türkmen'i evinde ziyaret ederek yüzünü güldürdü. Hatice Teyze'ye yeni koyunlar hediye eden Başkan Kocagöz, "Hatice teyzem duydum ki koyunların ölmüş. Sende çok üzülmüşsün. Bizde sen üzülme diye sana koyunlar aldık. Hiç bir zaman yalnız değilsin, biz varız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Koyunlarını kaybeden Hatice Teyze'ye yeni koyunlar hediye edildi

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, koyunları telef olan 90 yaşındaki Hatice Türkmen’i evinde ziyaret ederek yüzünü güldürdü. Hatice Teyze’ye yeni koyunlar hediye eden Başkan Kocagöz, "Hatice teyzem duydum ki koyunların ölmüş. Sende çok üzülmüşsün. Bizde sen üzülme diye sana koyunlar aldık. Hiç bir zaman yalnız değilsin, biz varız" dedi.

        Altıayak Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Türkmen’in koyunlarının telef olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını öğrenen Başkan Kocagöz, Hatice Teyze’yi evinde ziyaret ederek kendisine yeni koyunlar hediye etti. Hatice Teyze’nin elini öperek halini hatırını soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kocagöz, "Sen yalnız değilsin, biliyorsun değil mi?" diyerek gönül aldı. Ardından Hatice Teyze ile birlikte koyunların bulunduğu ağıla giden Başkan Kocagöz, "Hatice Teyzem, duydum ki koyunların telef olmuş. Sen de çok üzülmüşsün. Biz de sen üzülme diye sana yeni koyunlar aldık. Teyzem, hiçbir zaman yalnız değilsin. Muhtarım, benim buradaki vekilim. Her zaman biz senin yanındayız" dedi.

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        Eşinin vefatının ardından verdiği yaşam mücadelesini Başkan Kocagöz ile paylaşan Hatice Türkmen, koyunlarının telef olması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Kendisine gösterilen ilgiden ve yapılan destekten dolayı büyük mutluluk yaşayan Hatice Teyze, Başkan Kocagöz’e teşekkür ederek, "Allah senden razı olsun" dedi.

        Evde sağlık ve evde temizlik hizmeti verilecek

        Altıayak Mahallesi Muhtarı Muhammet Hüseyin Çeltek de, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e teşekkür etti. Çeltek, "Başkanımıza telefon açarak konuyu ilettik. Başkanımız bir telefonumuzla, ‘Teyzem için ne gerekiyorsa hemen yerine getirilsin’ talimatını verdi. Allah başkanımızdan razı olsun" diye konuştu. Ziyaretin sonunda ilgili belediye ekiplerine de talimat veren Başkan Kocagöz, "Arkadaşlar, evde sağlık ekiplerini ve evde temizlik hizmetlerini de yönlendirelim. Hatice Teyzem için ne gerekiyor ise yapalım" dedi.

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        Başkan Kocagöz, Altıayak Mahallesi ziyaretinde çok sevdiği çocukları da unutmadı. Mahalledeki çocuklara bebek ve oyuncak arabalar hediye ederek onların da mutluluğuna ortak oldu.

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