Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi erken teşhis için yollarda

        Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi erken teşhis için yollarda

        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla yürüttüğü sağlık projesi çerçevesinde Mobil Sağlık Merkezi'ni 913 Kasım tarihleri arasında 5 mahallede vatandaşlarla buluşturacak. Mamografi, HPV ve Kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi erken teşhis için yollarda

        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla yürüttüğü sağlık projesi çerçevesinde Mobil Sağlık Merkezi'ni 913 Kasım tarihleri arasında 5 mahallede vatandaşlarla buluşturacak. Mamografi, HPV ve Kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek koruyucu sağlık çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında Sağlık Tırı, 913 Kasım tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde hizmet verecek. Mamografi, HPV ve kolon kanseri (Kolon CA) taramalarının gerçekleştirileceği uygulamayla vatandaşların erken teşhis imkanlarından yararlanması sağlanacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlık hizmetlerinde önceliklerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesini korumak olduğunu belirterek, erken teşhisin hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

        REKLAM

        "Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz"

        Başkan Mesut Kocagöz, belediyecilik anlayışlarında insanı merkeze aldıklarını vurgulayarak, sağlık alanındaki çalışmaların yalnızca tedavi hizmetleriyle sınırlı olmadığını, hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis için de önemli adımlar attıklarını ifade etti. Başkan Kocagöz, "Sağlık, hayatımızdaki en kıymetli değerlerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi, gerekli kontrollerini zamanında yaptırabilmesi bizim için çok önemli. Sağlık Tırımızla mahallelerimizi ziyaret ederek ücretsiz tarama hizmetlerini hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

        REKLAM

        5 mahallede ücretsiz tarama yapılacak

        Mobil Sağlık Merkezi, mamografi, HPV ve kolon kanseri taramaları tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirlenen takvim doğrultusunda kendi mahallelerindeki hizmet noktalarına başvurarak taramalardan yararlanabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den üreticilere Dijital Tarım desteği Kaş ve Aksu'da 91 üreticiy...
        Büyükşehir'den üreticilere Dijital Tarım desteği Kaş ve Aksu'da 91 üreticiy...
        ATB, Antalya'nın tarım ve su gündemini COP31'e taşıyor
        ATB, Antalya'nın tarım ve su gündemini COP31'e taşıyor
        Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik k...
        Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik k...
        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü inşa çalışmaları, dünyaya anlatılacak
        Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü inşa çalışmaları, dünyaya anlatılacak
        Gereksiz takviye kullanmak zehirlenmeye yol açabiliyor
        Gereksiz takviye kullanmak zehirlenmeye yol açabiliyor