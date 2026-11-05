Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi erken teşhis için yollarda

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla yürüttüğü sağlık projesi çerçevesinde Mobil Sağlık Merkezi'ni 913 Kasım tarihleri arasında 5 mahallede vatandaşlarla buluşturacak. Mamografi, HPV ve Kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek koruyucu sağlık çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında Sağlık Tırı, 913 Kasım tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde hizmet verecek. Mamografi, HPV ve kolon kanseri (Kolon CA) taramalarının gerçekleştirileceği uygulamayla vatandaşların erken teşhis imkanlarından yararlanması sağlanacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlık hizmetlerinde önceliklerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesini korumak olduğunu belirterek, erken teşhisin hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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"Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz"

Başkan Mesut Kocagöz, belediyecilik anlayışlarında insanı merkeze aldıklarını vurgulayarak, sağlık alanındaki çalışmaların yalnızca tedavi hizmetleriyle sınırlı olmadığını, hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis için de önemli adımlar attıklarını ifade etti. Başkan Kocagöz, "Sağlık, hayatımızdaki en kıymetli değerlerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi, gerekli kontrollerini zamanında yaptırabilmesi bizim için çok önemli. Sağlık Tırımızla mahallelerimizi ziyaret ederek ücretsiz tarama hizmetlerini hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

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5 mahallede ücretsiz tarama yapılacak

Mobil Sağlık Merkezi, mamografi, HPV ve kolon kanseri taramaları tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirlenen takvim doğrultusunda kendi mahallelerindeki hizmet noktalarına başvurarak taramalardan yararlanabilecek.