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        ATB, Antalya'nın tarım ve su gündemini COP31'e taşıyor

        Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'de

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        ATB, Antalya'nın tarım ve su gündemini COP31'e taşıyor

        Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'de

        yürüttüğü tarım ve su alanındaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtacak. Borsa standında dönem başkanlığını yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi'nin hazırladığı CityMedAgriNet Projesi ve Antalya Tarım Mutabakatı tanıtılacak. ATB'nin geliştirdiği tarımda karbon ayak izi hesaplama yazılımının anlatılacağı stantta, Antalya Su Zirvesi'nin sonuç raporu da düzenlenecek panelle kamuoyu ile paylaşılacak.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31, 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da EXPO alanında düzenlenecek. COP31 programı kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Antalya Su Zirvesi paneli gerçekleştirilecek. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ethem Karadirek, Prof. Dr. Harun Kaman'ın katılımıyla gerçekleşecek panelde, daha önce Antalya'da düzenlenen Antalya Su Zirvesi kapsamında ortaya konulan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan Antalya Su Zirvesi Sonuç Raporu kamuoyuyla paylaşılacak. Panelde ayrıca Antalya'nın su kaynakları, suyun tarım ve gıda üretimi açısından stratejik önemi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir su yönetimine ilişkin başlıklar değerlendirilecek.

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        "Su ve tarım, iklim mücadelesinin merkezinde"

        Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, iklim değişikliğinin etkilerinin artık çevre başlığıyla sınırlı olmadığını, tarımsal üretimden gıda güvenliğine, su kaynaklarından ekonomik ve sosyal yaşama kadar geniş bir alanı doğrudan etkilediğini belirterek, su ve tarımın iklim mücadelesinin merkezinde yer aldığını kaydetti. Antalya'nın tarım ve turizm başta olmak üzere doğal kaynaklara dayalı bir ekonomik yapıya sahip olduğunu kaydeden Çandır, "Bu nedenle iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve değişen durumlarına uyum sağlamak bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Özellikle su kaynaklarımızın korunması, verimli kullanılması ve tarımsal üretimin geleceğinin güvence altına alınması büyük önem taşıyor" dedi.

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        COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin önemini vurgulayan Çandır, "COP31'i yalnızca bir iklim konferansı olarak değil, kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olarak görmeliyiz. Tarımda sürdürülebilirliği, suyun etkin kullanımını, gıda güvenliğini ve iklim değişikliğine uyumu birlikte ele almalıyız. Antalya Su Zirvesi'nde ortaya koyduğumuz ortak aklı COP31'e taşıyarak, çözüm önerilerimizi ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşacağız. Amacımız Antalya'nın tarım ve su alanındaki deneyimini görünür kılmak ve somut, uygulanabilir iş birliklerinin önünü açmak" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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