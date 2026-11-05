Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü inşa çalışmaları, dünyaya anlatılacak

ANTALYA'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'in halka açık Yeşil Bölge'de, deprem bölgesindeki enkaz kalıntıları kullanılarak, 'Anka Kuşu' yapısı inşa edildi. Bu alanda, Türkiye'nin Kahramanmaraş depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları, iklim dirençli şehirler için örnek uygulama olarak dünyaya anlatılacak.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan ve 196 ülkeyi kapsayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) için Antalya'da yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31 Alanı'ndaki Yeşil Bölge'de yeniden doğuşun ve direncin simgesi olarak Anka Kuşu yapısı inşa edildi.

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BAKAN KURUM: DÜNYAYA İLHAM OLACAK

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anka Kuşu yapısına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaparak, “Türkiye'nin Dirençli Şehirler Vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak. Zirvede Asrın İnşa Seferberliği'ni de dünyaya anlatacak, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğan, dayanışmanın ve direncin simgesi olan 11 şehrimizin hikayesini de paylaşacağız" mesajını verdi.

HATAY'DA TOPLANAN ENKAZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ortak finansmanıyla yürüttüğü Kırsal Alanlar Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (KADİYAP) kapsamındaki çalışmayla 140 metrekarelik Anka Kuşu yapısı oluşturuldu. Adını küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan alan için 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'da toplanan enkaz kullanıldı. Enkazın bir kısmı Hatay'daki Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi'nde toz haline getirildi, bir kısmı da ince kuma dönüştürüldü. Bu malzemelerle üretilen yeni beton, istenen dayanımın da üzerine çıktı. Ardından Antalya'ya taşınan malzeme ile yapının sütunları ve blokları katman katman yükseltildi.

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7 BURGULU KOLONLAR 3B BETON TEKNOLOJİSİ İLE YAPILDI

Kalıp kullanılmadan 3B beton teknolojisiyle paletli bir robot kıvrımlı duvarları, 7 Burgulu Kolonlar ve bankları sahada inşa etti. Çatıyı örten petek desenli paneller de atık plastikten üretildi. 54 tonluk yapının 33 tonu, (yüzde 60'ı) deprem enkazından elde edildi. Beton baskı yalnızca 7 günde tamamlandı. Anka Kuşu, yıkılanın yeniden yapıya dönüşebileceğini, inşaat atıklarının da sürdürülebilir yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini dünyaya gösterecek. Bu alanda Asrın İnşa Seferberliği ile 11 ilde depremin ardından inşa edilen iklim dirençli konutlar da dünya vitrinine çıkacak.

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DİRENÇLİ ŞEHİRLER HUB'INDA YEREL YÖNETİMLER PROJELERİNİ PAYLAŞACAK

Yeşil Bölge içerisinde bulunan Dirençli Şehirler Hub'ı da iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir şehircilik, afete hazırlık ve yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolünü pekiştirecek projelerin buluşma adresi olacak. Bu Hub'da, belediyeler, ilgili kamu kurumları, özel sektörün proje ve çalışmaları yer alacak. Yerel yönetimlerin deneyimlerini uluslararası aktörlerle paylaşabileceği, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirebilecekleri bir platform olacak.