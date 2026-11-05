Renkli kanatların pupadan kelebek olmaya uzanan serüveni

SÜLEYMAN ELÇİN - Farklı ülkelerden özel kutularda Antalya'ya getirilen kelebek pupalarının, uygun sıcaklık ve nem koşullarında gelişimlerini tamamlayıp renkli kanatlarıyla uçuşa hazır hale gelme süreci ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor.

Kepez ilçesindeki "Butterfly World" adlı parkta, farklı kıtalardan getirilen kelebeklerin pupadan yetişkin kelebeğe dönüşüm süreci ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özel kutularında tesise ulaştırılan pupalar, veteriner hekimler tarafından doğal ortamlarındaki asılma pozisyonlarına uygun yerleştiriliyor. Sıcaklık ve nem değerleri sürekli takip edilen pupalardan çıkan kelebekler, kanatlarını açıp uçabilecek duruma gelene kadar gözetim altında tutuluyor.

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Pupadan çıkan kelebekler ilk aşamada kendilerini uygun bir yere asarak kanatlarını hazırlıyor, vücutlarındaki hemolenf dolaşımının başlamasıyla kanatları gelişiyor. Uçabilecek duruma gelen kelebekler daha sonra parkın tropikal bahçesine bırakılıyor.

Parka gelen ziyaretçiler de kelebeklerin başkalaşım aşamalarını gözlemleyebiliyor.

- 20 bin kelebek bulunuyor

Butterfly World Antalya İşletme Müdürü İsmail Arık da tesiste 25 ayrı türde yaklaşık 20 bin kelebeği ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Tesisteki kelebek türlerinin dönemsel olarak değiştiğini belirten Arık, sevkiyatlarla birlikte tür sayısının 40'a kadar çıkabildiğini dile getirdi.

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Atlantik ve Pasifik ülkelerinden kelebek sevkiyatı yaptıklarını aktaran Arık, "20'yi aşkın ülkeden her hafta pupa evresindeki kelebekler geliyor. Ziyaretçiler kelebeklerin pupa ve uçuşa hazırlık aşamalarını görebiliyor. Bu süreçlere ilişkin bilgilendirmeleri okuyabilir ve sesli rehber hikayelerini dinleyebiliyorlar. Onlar için çok farklı bir deneyim oluyor." dedi.

Arık, cam kanatlı kelebek ve mavi rengiyle morpho kelebeğinin en fazla dikkati çeken türler arasında olduğunu ifade etti.

- "Kelebeklerin ömrü ortalama 20-30 gün"

İşletmede çocuklara ve gençlere doğa sevgisi kazandırmayı, ekolojik denge konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Arık, "Gençlerimize, çocuklarımıza doğayı anlatmak, doğanın en narin hayvanı kelebeği anlatarak doğadaki dengeyi hatırlatma çabası içindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda sadece bir kelebek parkı değiliz. Ekolojik dengeyi, karbon ayak izimizin nelere mal olduğunu, suyun önemini hatırlatmak için hikayeleri ve bilgilendirme metinleriyle dizayn edilmiş bir parkız" diye konuştu.

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Ziyaretçilerden en sık duydukları sorulardan birinin kelebeklerin yaşam süresiyle ilgili olduğunu belirten Arık, şunları kaydetti:

"Kelebeklerin ömrünün 1 gün olduğu yönünde inanış var. Her gelen ziyaretçimiz 'Bu kelebek bugün ölecek mi?' diye soruyor. Kelebeklerin ömrü ortalama 20-30 gün. Dünyanın en uzun yaşayan kelebeği 8 ay civarında yaşayabiliyor. Ayrıca kelebekler çiçek nektarı ve fermente olmuş meyveleri tüketiyor. Ağız ve dişlerinin bulunmaması nedeniyle sert ve taze meyveleri tüketemiyor."

Arık, sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kasım ayında işletmeyi öğretmen ve emekli öğretmenlerin ücretsiz ziyaret edebileceğini vurguladı.

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- "İlk çıktıklarında kendilerini asıyorlar"

Merkezde görevli veteriner hekim Özge Yıldız ise pupaların tesise ulaştıktan sonra özenle bakıldığını belirtti.

Pupaların kelebeğe dönüştüğü özel alanlarda yüzde 80'in üzerinde nem olmasına dikkat ettiklerini ifade eden Yıldız, "Sıcaklık da ortalama 28 derece. Pupadan çıktıkları andan uçuşa hazırlanmalarına kadar bütün süreçlerinde yanlarındayız. Uçmaya hazır olan kelebeklerimizi zamanı gelince serbest bırakıyoruz." dedi.

Kelebeklerin pupadan çıktıktan sonra hemen uçamadığını anlatan Yıldız, "İlk çıktıklarında kendilerini asıyorlar. Hemolenf dolaşımları başlıyor. Kanatlarını hazır hale getiriyorlar. Kasları güçleniyor. Uçmak için bizi bekliyorlar. Biz de onları bahçemize bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yıldız, pupadan çıkış süresinin kelebek türüne göre değiştiğini, bu sürecin 2 ila 10 gün arasında sürdüğünü kaydetti.