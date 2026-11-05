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        ASIRLIK MEKTEPLER - Antalya'nın 128 yıllık "kent hafızası" eğitim tecrübesini geleceğe taşıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1898 yılında kurulan Antalya Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden yaklaşık 170 yıllık tarihi binalarında eğitim faaliyetini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Antalya'nın 128 yıllık "kent hafızası" eğitim tecrübesini geleceğe taşıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1898 yılında kurulan Antalya Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden yaklaşık 170 yıllık tarihi binalarında eğitim faaliyetini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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