ASIRLIK MEKTEPLER - Antalya'nın 128 yıllık "kent hafızası" eğitim tecrübesini geleceğe taşıyor
SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1898 yılında kurulan Antalya Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden yaklaşık 170 yıllık tarihi binalarında eğitim faaliyetini sürdürüyor.
Giriş: 05.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1898 yılında kurulan Antalya Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden yaklaşık 170 yıllık tarihi binalarında eğitim faaliyetini sürdürüyor.
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