Antalya'daki otellerde COP31 yoğunluğu

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkların yapıldığı Antalya'da uluslararası konukların ağırlanacağı otellerin doluluk oranlarında önemli artış yaşanıyor.

Antalya'da 9-20 Kasım'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'e kısa süre kaldı. Dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacağı zirve, küresel iklim politikaları açısından önemli bir buluşma noktası olacak.

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Zirve dolayısıyla çok sayıda uluslararası konuğu ağırlamaya hazırlanan kentteki otellerde konaklama, güvenlik ve hizmet süreçlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Otel yönetimleri, organizasyonun sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ediyor.

- "Şu an çok ciddi şekilde hazırlıklar yapılıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'nın COP31'de çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımcıyı ağırlayacağını söyledi.

COP31 ile ilgili otellerde çok ciddi hazırlıkların olduğunu belirten Saatçioğlu, şunları dile getirdi:

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"Özellikle Belek ve Lara bölgesindeki otellerin dolulukları ciddi şekilde artmış durumda. Devlet başkanları, bakanlar, milletvekilleri gibi üst düzey misafir ağırlama imkanımız olacak. Bu misafirleri her ağırladığımızda bizim için çok ciddi şekilde potansiyel oluşacak. Ülkelerine döndüklerinde Antalya'dan bahsedecekler. O yüzden pazarlamada çok ciddi şekilde katkısı olacak. Oteller normal şartlarda ekim sonunda kapatmaya başlıyor fakat birçok otel COP31 kasım ayında olduğu için personelini tutuyor. Şu an çok ciddi şekilde hazırlıklar yapılıyor."

Saatçioğlu, Antalya'nın önemli kongrelere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "G20'deki güvenlik önlemlerine çok net bir şekilde vakıfız. Şu anda COP31'de de çok ciddi güvenlik önlemi alınmış. Emniyet, bu konuda çok hassas. O bölgeye giriş çıkışlar çok kontrollü. Araç plakalarını önceden vermek suretiyle o bölgelere giriş çıkış yapılıyor. Personelimizin hepsi bu konuda çok eğitimli. Antalya olarak bu kongreye hazırız." diye konuştu.

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- "Giderlerimizi akıllıca kısmamız, akıllıca pazarlama yapmamız gerekiyor"

Saatçioğlu, Türkiye'nin dünyada her şey dahil turizm hizmetiyle öne çıktığını söyledi.

Her şey dahil hizmet konusunda yeni projeler üretmek gerektiğini belirten Saatçioğlu, "'Premium, her şey dahil' dediğimiz zaman çok ürün vermek değil değerli ürünü vermemiz gerekiyor. Her otelin şu an bunun üzerinde çalışması lazım. Daha değerli bir ürün verebilmemiz için de makro pazarlama, makro işletmeden vazgeçip mikro pazarlama ve otel işletmeleri yapmamız, giderlerimizi akıllıca kısmamız, akıllıca pazarlama yapmamız gerekiyor." dedi.

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Türkiye'nin 10 bin yıllık kültüre sahip olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, "Roma, Hitit, Selçuklu, bunların hepsini misafirlerimize iyi bir şekilde anlatmamız ve her şey dahile dahil etmemiz gerekiyor. Misafirlerimizin oraları ziyaret etmesi, otelin dışına çıkması gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz." diye konuştu.

- "Misafirlerimizi sürdürülebilirlik uygulamalarına dahil ediyoruz"

Saatçioğlu, otellerin yeşil büyümeyle ilgili çalışmalara çok önceden başladıklarını belirterek, yurt dışındaki tur operatörlerinin bu konuya ilişkin kendilerine öngörüde bulunduklarını, iki yıldır kaynak tüketimlerini minimuma indirmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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Elektrik ve suyu bilinçli tüketmek gerektiğine işaret eden Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi mutlaka sürdürülebilirlik uygulamalarına dahil ediyoruz. Örneğin otellerimizde misafirlerimizi giriş esnasında buklet malzemeleri ve bornozu kullanmayacaksa veya su tüketimini azaltma eğiliminde olacaksa otellerimizde mükafatlandırıyoruz. Birçok otelde alakart restoranlar ekstra ücretli oluyor. Biz, bu misafirlerimizi ödüllendiriyoruz. 'Bu uygulamalarımızda bize yardımcı olun, biz de sizi alakart restoranlarımızda ücretsiz ağırlayalım.' diyoruz. Çok ciddi şekilde de bununla ilgili beğeni aldık. Misafirlerimiz bu uygulamaya çok yatkın."