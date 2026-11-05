Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan İlhan N.'nin kullandığı 35 AEH 245 plakalı otomobile Adem T.'nin kullandığı 42 ZP 716 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 42 ZP 716 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görülen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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