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        Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan İlhan N.'nin kullandığı 35 AEH 245 plakalı otomobile Adem T.'nin kullandığı 42 ZP 716 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 42 ZP 716 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görülen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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