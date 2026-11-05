Büyükşehir'den üreticilere Dijital Tarım desteği Kaş ve Aksu'da 91 üreticiye akıllı sensör

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı tarımda teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı Dijital Tarım Projesi kapsamında üreticilere dijital sensör hibesi desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında, Aksu ve Kaş ilçelerinde seracılıkla uğraşan toplam 91 üreticiye dijital sensör hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dijital Tarım Projesi kapsamında üreticilere sensör desteği sağlayarak tarımda teknolojik dönüşümü destekliyor.

Antalya genelinde tarımsal verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlayan proje sayesinde üreticiler, seralarındaki sıcaklık ve nem değerlerini telefonlarından anlık olarak takip edebiliyor. Böylece seralara sık sık gitme ihtiyacı azalırken sıcaklık değişimleri ve don riski erkenden tespit edilerek gerekli önlemler zamanında alınabiliyor. Sensörler ayrıca aşırı nemden kaynaklanabilecek hastalık ve verim kayıplarının önlenmesine, sulamanın daha doğru planlanmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda üreticilere dijital sensör hibe desteği veren Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesi Murtuna ve Gökdere ile Kaş Ahatlı mahallelerinde toplam 91 üreticiye sensörleri teslim etti.

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Seraların durumu telefonlardan takip edilebiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Yüksek Ziraat Mühendisi Nermin Ata Aksu, çiftçilerin telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde sera iklimini takip edebildiğini ve ani sıcaklık değişimlerine karşı alarm kurabildiğini söyledi. Ata, "Bu sistem sayesinde üreticilerimiz seralarına sürekli gidip gelmek zorunda kalmadan üretim şartlarını uzaktan takip edebiliyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayabiliyor" diye konuştu.

Projenin Elmalı, Kumluca, Demre, Finike, Kaş, Serik ve Aksu ilçelerinde hayata geçirdiklerini belirten Ata, "Aksu ilçesi Murtuna ve Gökdere mahallelerinde üreticilerimize toplam 61 adet sensör desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın geleceğini teknoloji, bilgi ve üreticilerimizin emeğiyle birlikte şekillendiriyoruz" diye konuştu.

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"Seralarda kış mesaisi teknolojiyle kolaylaşacak"

Murtuna Mahallesi üreticilerinden Kenan Şevtekin, sensörlerin özellikle kış aylarında seraların ısı kontrolünü sağlamada büyük kolaylık sunacağını belirterek, "Kışın seralarımızı ısıtmak için soba yakıyoruz. Gece evimizden kalkıp seralarımıza gitmek yerine sensörler sayesinde sıcaklık değerlerini evimizden dijital ortamda takip edebileceğiz. Anlık bildirimler alacağımız için daha kontrollü hareket edebileceğiz" dedi.

"Sensörler sayesinde yükümüz hafifleyecek"

Daha önce seralardaki sıcaklığı kontrol etmek için belirli aralıklarla seralara gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Şevtekin, "Seralarımızda derece ölçerlerimiz olsa da sıcaklığı kontrol etmek için sık sık gitmemiz gerekiyor. Kış aylarında uzun süre seralarda nöbet tutuyor, hatta bazen serada yatıyoruz. Sobaya odun ilave etmek için gece boyunca uyanık kalmamız gerekiyor. Sensörler sayesinde bu yükümüz hafifleyecek, sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağız. Böylece kış aylarını daha rahat geçirebileceğiz" diye konuştu.

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Üreticiler seralarını uzaktan izleyerek önlem alabilecek

Üreticilerden Murat Kahraman ise, daha önce seralardaki sıcaklığı sık sık kontrol edebilmek için mahalledeki başka bir üreticiyi serada bırakarak kendilerine haber vermesini beklediklerini belirtti. Yaşadıkları zorlukları ve sensörlerin sağlayacağı kolaylığı anlatan Kahraman "Daha önce seralarımıza termometreler asıyor, yarım saatte bir araçlarımızla seralarımıza giderek sıcaklığı kontrol ediyorduk. Mahallemizde bir düğün olduğunda bile seralarımızı takip edebilmek için bir kişiyi serada bırakıyorduk. Sıcaklık düştüğünde bizi arayıp haber veriyordu. Artık sensörler sayesinde düğünlere ve mevlitlere gönül rahatlığıyla katılabilecek, seralarımızdaki sıcaklığı telefonlarımızdan anlık olarak takip edebileceğiz" dedi.