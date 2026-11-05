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        Antalya'da kalitesiz kömür satışına geçit verilmiyor 2026 yılında 7 bin 466 ton denetlendi, 183 ton kömür şehir dışına çıkarıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesini ve halk sağlığını korumak amacıyla kalitesiz kömürün kente girişine ve satışına geçit vermiyor. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında Antalya'da 7 bin 466 ton kömürü denetleyerek, kriterlere uymayan 183 ton kömürü şehir dışına çıkarttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Antalya'da kalitesiz kömür satışına geçit verilmiyor 2026 yılında 7 bin 466 ton denetlendi, 183 ton kömür şehir dışına çıkarıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesini ve halk sağlığını korumak amacıyla kalitesiz kömürün kente girişine ve satışına geçit vermiyor. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında Antalya'da 7 bin 466 ton kömürü denetleyerek, kriterlere uymayan 183 ton kömürü şehir dışına çıkarttı.

        Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'ya getirilen kömürler Akdeniz Sanayi Sitesi girişinde bulunan analiz merkezinde kontrol ediliyor. Analizlerde kömürlerin kalori, kükürt, nem ve uçucu madde değerleri inceleniyor. Belirlenen kriterlere uygun olmayan kömürlerin satışına ve tüketimine izin verilmeyerek il dışına gönderilmesi sağlanıyor. Uygunsuz kömür satışı yapan işletmelere ise idari para cezası uygulanıyor.

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        Antalya'da kömür denetimleri sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, hava kalitesini korumak ve halk sağlığını gözetmek amacıyla denetim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çınar, "2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kalitesini korumak ve sağlıklı şartlarının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz öncelikle katı yakıt satışı yapan kömür işletmelerine yönelik yürütülüyor. Bunun yanı sıra kömürü bireysel amaçlarla tüketen işletmeler ve konutlarda da denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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        Halk sağlığı için sıkı denetim

        Antalya'ya getirilen kömürlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelik kriterlerine uygunluğunu denetlediklerini belirten Çınar, "Denetimler kapsamında, merkezdeki 5 ilçemize gelen kömür kamyonlarından numuneler alıyoruz. Akredite laboratuvarımızda yapılan analizler sonucunda kömürlerin belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Antalya'ya toplam 2026 yılının başından bu yana 7 bin 466 ton kömür girişi gerçekleşti. Yapılan analizlerde 183 ton kömürün belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilerek il dışına çıkarılması gerçekleştirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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