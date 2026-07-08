Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı

        Kumluca'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Kumluca'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

        Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik, Beykonak Mahallesi Kızıldere ve Güzören Mahallesi Maden mezarlıklarının etrafı tel çitle çevrildi, giriş kapıları yenilendi.

        Karşıyaka Şehir Mezarlığı, Beykonak Mahallesi Kızıldere Mezarlığı ve Ortaköy Merkez Mezarlığında ise yürüyüş yolları kilitli parke taşı döşenerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha güvenli ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Mezarlıkların manevi değerine dikkati çeken Turan, "Vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla tel çit, kapı ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        Antalya'da 'U' dönüşü yapan araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da 'U' dönüşü yapan araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Manavgat'ta ot yangını korkuttu
        Manavgat'ta ot yangını korkuttu
        Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Manavgat'ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü
        Manavgat'ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü
        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Serik'te incelemelerde bulundu
        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Serik'te incelemelerde bulundu
        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 8 kişi şikayetçi oldu
        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 8 kişi şikayetçi oldu