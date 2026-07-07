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        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Serik'te incelemelerde bulundu

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Serik'te incelemelerde bulundu

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

        Program kapsamında Gebiz Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Karacabey, teknik personel ve orman işçileriyle bir araya geldi. Çalışanlara görevlerinde kolaylıklar dileyen Karacabey, yaz aylarında büyük önem taşıyan orman yangınlarıyla mücadelede fedakarca görev yapan ekiplere teşekkür etti.

        Orman teşkilatının "yeşil vatan"ın korunması için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Karacabey, tüm ekiplere kazasız ve başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulunarak, "Yeşil vatan' bekçilerine teşekkür ediyor, yangınsız bir sezon geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret, saha çalışmaları ve yürütülen yangınla mücadele hazırlıkları hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Ziyarete, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler ile Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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