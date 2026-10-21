Manavgat 3. Zeytinyağı Festivali'ne hazırlanıyor

Manavgat Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ikincisini gerçekleştirdiği Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin üçüncüsü, 67 Kasım 2026 tarihlerinde kapılarını açacak. Festival öncesinde hazırlıkların değerlendirilmesi ve iş birliği imkanlarının masaya yatırılması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Akademi, ticaret, tarım ve basın dünyasını temsil eden isimlerin yanı sıra kentin diğer paydaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de toplantıda yerini aldı.

Zeytinin bereketi yeniden masada

Manavgat'ın yıllardır sürdürdüğü zeytin ve zeytinyağı üretim geleneğini ön plana çıkarmayı hedefleyen festival, her geçen yıl kapsamını genişleterek kentin tanıtımına önemli katkılar sunuyor. Toplantıda, üçüncüsü düzenlenecek festivalin daha kapsamlı ve verimli geçmesi için katılımcılar görüşlerini paylaştı.

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Manavgat'ın zengin zeytin üretim potansiyelinin hem yerel hem de ulusal düzeyde tanıtılması, yerel üreticinin emeğinin görünür kılınması ve kentin kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması toplantının temel gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören etkinliklerin bu yıl nasıl daha da zenginleştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Paydaşlardan ortak akılla güçlü katkı

Farklı sektörlerden paydaşların bir araya gelmesi, festival hazırlıklarının çok yönlü bir bakış açısıyla şekillenmesine imkan sağlıyor. Akademik birikim, ticari deneyim, tarımsal bilgi ve medya desteğinin bir araya geldiği istişare toplantısı, Manavgat'ın zeytin kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Toplantıya Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Fatih Uslu, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve araştırmacı gazeteci Mahmut Öz katılım sağladı.