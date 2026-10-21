Vatandaşla esnafın 'önlem' isyanı ses getirdi: O kavşak için belediye harekete geçti Onlarca kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı kavşağa hız kesici düzenleme
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı, esnaf ve mahalle sakinleri kazaların önlenebilmesi için yetkililere 'birilerinin ölmesini beklemeyin' şeklinde talepte bulunduğu o kavşağa hız kesici yapıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı, esnaf ve mahalle sakinleri kazaların önlenebilmesi için yetkililere 'birilerinin ölmesini beklemeyin' şeklinde talepte bulunduğu o kavşağa hız kesici yapıldı.
Manavgat'ta sık sık yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı Mithatpaşa Caddesi ile Hükümet Caddesi kesişiminde belediye ekipleri çalışma başlattı. Meydana gelen kazalar karşısında esnaf ve mahalle sakinleri kazaların önlenebilmesi için yetkililerin önlem almasını istemiş, en azından araçların yavaşlamaları amacıyla hızkes konulmasını talep etmişti. Mahalle sakinlerinin talebine duyarsız kalmayan Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde kavşakta çalışma yaparak ''Dur tabelalarının bulunduğu kavşağın Mithatpaşa Caddesindeki bölümlerine hız kesiciler yerleştirdi. UKOME'den gelecek izin doğrultusunda kavşağın Hükümet Caddesinde kalan bölümlerine de hız kesici yerleştirilebileceği belirtildi.
Esnaf ve mahalle sakinleri kazaların önlenebilmesi için dilekçe veren, 'birilerinin ölmesini beklemeyin' diyerek önlem alınmasını talep edip dilekçe verdiğini söylemişti.
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