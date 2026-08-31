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        Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Gezi amacıyla şelaleye giden 4'ü kadın 6 genç, dinlenmek amacıyla bir adacıkta oturdu. Burada bir süre kalan gençler, zamanla su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

        Akıntının da artması üzerine kıyıya geçemeyen gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, şişme botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 6 kişiyi kıyıya çıkardı.

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        Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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