Manavgat'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.





Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş müdahale etti.



Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.





İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

