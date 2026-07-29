Manavgat'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.
Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş müdahale etti.
Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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