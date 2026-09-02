Manavgat'ta kaçak tütün operasyonunda 30 bin makaron ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmede yapılan aramada, kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce bir işletmede yapılan aramada, 30 bin adet dolu makaron, 274 adet nargile tütünü ve 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.