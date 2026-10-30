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        Manavgat'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde konserin ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Manavgat'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde konserin ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aşağıışıklar Mahallesi Hasanlar Tepesi mevkisinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, kavga etmek amacıyla buluştu.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S. ve Turgay V. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat JASAT ekiplerince başlatılan çalışmada, silahla ateş ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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