Manavgat'ta trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 30.10.2026 - 23:32 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Side Mahallesi'nde Abdullah Ö'nün (19) kullandığı 07 BSJ 102 plakalı motosiklet, yaya olarak ilerleyen Mevlüt Yaşar'a (64) çarptı.
Kazada, Yaşar ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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