Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya 30 Ekim'de de Cumhuriyeti kutladı: 400 metrelik dev bayrakla fener alayı düzenlendi Hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenen fener alayına binlerce Antalyalı katıldı

        Antalya 30 Ekim'de de Cumhuriyeti kutladı: 400 metrelik dev bayrakla fener alayı düzenlendi Hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenen fener alayına binlerce Antalyalı katıldı

        Antalya'da olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı ve konser, bugün büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Antalya 30 Ekim'de de Cumhuriyeti kutladı: 400 metrelik dev bayrakla fener alayı düzenlendi Hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenen fener alayına binlerce Antalyalı katıldı

        Antalya'da olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı ve konser, bugün büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı ve Semicenk konseri, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ekim'e ertelenmişti. Bugün düzenlenen fener alayına çok sayıda Antalyalı katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Varyant noktasından 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de yer aldığı yürüyüşe yabancı uyruklu vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin yer aldığı meşalelerle eşlik etti. Kalabalık "Antalyalı uyuma, ışıkları aç kapa" sloganları atarken, Fener alayına çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar da alkışlarla ve ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti. Binalara Türk bayrakları asıldığı da görüldü. 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları yükseldi. Vatandaşlar, İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söylerken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni de yüksek sesle okudu. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamalar, sanatçı Semicenk'in konseriyle devam etti.

        REKLAM

        "Çok gururluyuz"

        Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirten Berkay Yaman, "29 Ekim için çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Her bayramda olduğu gibi, her kutlamada olduğu gibi çok coşkuluyuz. Bu bayram için de çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

        Yürüyüşe katılan Guline Şahin, "Harika, Cumhuriyetimizde olan her şey harika. Herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın inşallah" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da Fener Alayı ile Cumhuriyet coşkusu
        Antalya'da Fener Alayı ile Cumhuriyet coşkusu
        Antalya'da özel eğitim öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Antalya'da özel eğitim öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        MATSO Başkanı Gök: "Türkiye'de üretilen her 5 muzdan 1'i Manavgat'tan" "202...
        MATSO Başkanı Gök: "Türkiye'de üretilen her 5 muzdan 1'i Manavgat'tan" "202...