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        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde narkotik ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 25 saksıda kenevir bitkileri ile 46 gram esrar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya’nın Alanya ilçesinde narkotik ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 25 saksıda kenevir bitkileri ile 46 gram esrar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk operasyon, Saray Mahallesi’ndeki bir otelin lojmanına gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda 46 gram esrar ele geçirilirken, M.A. (22), E.Y. (26), M.K.Y. (33) ve S.S. (24) gözaltına alındı.

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        Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonu ise Kızlarpınarı Mahallesi’nde düzenlendi. Bir eve gerçekleştirilen baskında, evin içerisinde saksılarda kenevir yetiştirildiği belirlendi. Aramalarda 25 saksıda kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde bulunan O.Ö. (45) gözaltına alındı.

        İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlamalarıyla haklarında işlem yapılan şüphelilerden E.Y., M.K.Y. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A. ve O.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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