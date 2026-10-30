Joan Cusco: "Alanya artık plaj futbolu ailesinin bir parçası'' Alanya, Avrupa'nın önemli spor turizmi merkezlerinden biri olmayı hedefliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası kapsamında konuşan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, "Alanya artık plaj futbolu ailesinin bir parçası" dedi.

Alanya'da gerçekleştirilen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, farklı ülkelerden takımları ve spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, Alanya'nın uluslararası organizasyonlar konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Alanya Belediyesi'nin kendi insan kaynağı, ekipman ve teçhizatlarıyla uluslararası organizasyonları gerçekleştirebilen Türkiye'deki istisnai belediyelerden biri olduğunu belirten kulüp başkanı, spor turizminin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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"Alanya'yı 12 ay gelir üreten bir şehir hâline getirmek istiyoruz"

İçerisinde bulundukları tesisin Alanya'nın spor ve etkinlik turizmi hedeflerine hizmet ettiğini ifade eden Konukçu, "Stratejik planımız doğrultusunda Alanya'yı spor ve etkinlik turizmiyle 12 ay boyunca gelir üreten, refah sağlayan ve istihdam oluşturan bir şehre dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Bu tesis de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Bugün çok rahatlıkla ifade edebilirim ki şehrin bütün dinamikleri, spor turizmiyle Alanya'nın değişeceğine ve dönüşeceğine inanıyor. Kaymakamlığımızdan Gençlik ve Spor teşkilatımıza, siyasi partilerimizden ilgili kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkes bu konuda ortak bir anlayışla hareket ediyor" dedi.

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Alanya Belediyesi olarak tanıtım ve organizasyon çalışmalarında güç birliği yaptıklarını kaydeden Faruk Konukçu, bugüne kadar 22'den fazla uluslararası organizasyonu Alanya'ya kazandırdıklarını, bunların bir kısmının gerçekleştirildiğini, diğerlerinin ise önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini söyledi. Alanya'nın gelecek dönemde Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en önemli spor turizmi merkezlerinden biri olacağını belirten kulüp başkanı, organizasyonların ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasında basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini ifade ederek, "Biz burada bir değer inşa etmeye çalışıyoruz. Ancak ne kadar önemli bir değer oluşturursanız oluşturun, bunu görünür kılacak ve hedef kitlesine ulaştıracak kanalları açmazsanız yaptığınız çalışmalar kendi içerisinde kalır. Bu nedenle sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz organizasyonları hem Türkiye'ye hem de dünyanın dört bir yanına duyurabileceğiz" diye konuştu.

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"Alanya'nın kalıcı spor tesisi kazanması çok önemli"

Beach Soccer Worldwide Başkanı Joan Cusco ise Alanya'da yeniden bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kentle uzun yıllara dayanan güçlü bir bağlarının bulunduğunu söyledi. Alanya'da plaj futbolunun daha da gelişmesine katkı sağlamayı önemsediklerini dile getiren Cusco, organizasyonun gerçekleştirilmesine imkân sağlayan kalıcı tesis yatırımının önemine dikkat çekti. Alanya'ya yalnızca plaj futbolu değil, farklı spor dallarının da gerçekleştirilebileceği bir tesis kazandırıldığını vurgulayan Cusco, "Böyle bir konsepte inanılması, sporun turizmle birleştirilmesi ve geleceğe yönelik bu yatırımın hayata geçirilmesi gerçekten çok önemli. Bu tesisi kalıcı olarak Alanya'ya kazandıran herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Ekim ayının sonu ve kasım ayının başında olunmasına rağmen Alanya'nın güneşli havası, plajları ve doğal güzelliklerinin Avrupa açısından önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirten Cusco, Zürih'te yaşayan kızının da organizasyon görüntülerini izleyerek Alanya'nın atmosferinden etkilendiğini anlattı.

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"Alanya'ya gelen delegasyon 500'ü, toplam katılımcı sayısı 1000'i aştı"

Organizasyonun uluslararası katılımına ilişkin bilgiler de paylaşan Cusco, oyuncular, antrenörler, teknik ekipler, yöneticiler, federasyon ve kulüp temsilcilerinden oluşan delegasyonun 500'ü aştığını, Alanya'daki toplam kişi sayısının ise 1000'e yaklaştığını ifade etti. Katılımcıların Alanya'daki misafirperverlikten memnun olduğunu belirten Cusco, "Burada bulunan delegasyonumuz; tesislerde, otellerde, alışveriş yaptıkları dükkânlarda, yemek yedikleri restoranlarda ve şehir genelinde gördükleri misafirperverlikten son derece memnun. Kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı çok mutlu ve müteşekkirler. Hepsinin teşekkürlerini Alanya halkına iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Plaj futbolunun yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda uluslararası bir dayanışma ve dostluk ailesi oluşturduğunu kaydeden Cusco, Alanya'nın da artık bu ailenin bir parçası olduğunu söyledi.