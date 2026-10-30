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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Orta Mahalle'de Antalya-Alanya D400 kara yolunda, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Y'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazada yaya Ramazan Y. ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, o sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

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        Yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü Ali Osman Ö'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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