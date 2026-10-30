Antalya'da apartman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Merkez Mahallesi Yuva Sokaktaki apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Park eden araçlar yüzünden olay yerine zorlukla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anında kimsenin evde olmadığı öğrenilirken, dairenin bir odası zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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