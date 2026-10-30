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        Alanya'da yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti. Bazı vatandaşlar dalgalı denize girerek serinlerken, bazıları ise aileleriyle birlikte kumsalda güneşin tadını çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Alanya'da yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti. Bazı vatandaşlar dalgalı denize girerek serinlerken, bazıları ise aileleriyle birlikte kumsalda güneşin tadını çıkardı.

        Alanya'da bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından güneşli hava yüzleri güldürdü. 30 Ekim itibarıyla havanın açmasıyla birlikte sahillerde hareketlilik yaşandı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Keykubat Plajı'na gelerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar dalgalı olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte kumsalda vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı.

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        Plajda kurulan voleybol fileleri de vatandaşların ilgisini çekti. Güneşli havayı spor yaparak değerlendiren vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Yağışlı günlerin ardından sahilde yaşanan hareketlilik, sonbaharın son günlerinde Alanya'da yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

        "Biz Alanya'da yazı yaşıyoruz"

        Denizden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Kürşat Kunt (50), yaklaşık bir haftadır yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır aslında havalar çok yağmurluydu. Ama bugün, biliyorsunuz 30 Ekim, havanın güzelliğini yaşıyoruz. Denizin güzelliğini görüyorsunuz. Bütün yurt genelinde yağmur ve fırtına varken biz Alanya'da yazı yaşıyoruz. Biraz önce denizden çıktık, gördüğünüz gibi. Herkesi buraya bekliyoruz. Tatilin adresi burası" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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