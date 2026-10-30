Alanya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü" düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Alanya İmam Hatipliler Derneği (ALİMDER) öncülüğünde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, eski Alanya Belediyesi binasının arkasında başladı.

İlçedeki okullardan çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, katılımcılar slogan atmadan ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyarak İskele Şelale Meydanı'na kadar yürüdü.

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ALİMDER Başkanı İsa Arıkan, burada yaptığı açıklamada, mazlumların sesi olmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de çocukların yaşadığı acıların bütün sloganlardan daha güçlü olduğunu belirten Arıkan, "Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına bırakılmış bir soru oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında işgal, abluka, zorla yerinden etme ve şiddet uyguladığını vurgulayan Arıkan, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini kaydetti.

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- Yalnız olmadığımızı anlıyoruz

Alanya'daki Filistinli öğrencilerin temsilcisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi Karam Saleh de yürüyüşün kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Saleh, "Böyle eylemler yapıldıkça Filistin'deki halk mutlu oluyor. Mücadelede yalnız olmadıklarını anlıyorlar ve bu onlara ciddi şekilde moral veriyor. Gerçekten yalnız olmadığımızı anlıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Saleh, Filistin halkının bu tür dayanışma etkinlikleriyle yalnız olmadığını hissettiğini dile getirdi.