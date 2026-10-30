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        Aksu Belediyesi zabıta personeline biber gazı kullanımı eğitimi

        Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline, görev sırasında karşılaşılabilecek direniş ve fiilî saldırı durumlarında savunma amaçlı teçhizatın bilinçli kullanılması amacıyla biber gazı eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Aksu Belediyesi zabıta personeline biber gazı kullanımı eğitimi

        Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline, görev sırasında karşılaşılabilecek direniş ve fiilî saldırı durumlarında savunma amaçlı teçhizatın bilinçli kullanılması amacıyla biber gazı eğitimi verildi.

        Aksu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ferhat Yılmaz tarafından verildi.

        Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin "Savunma amaçlı teçhizat" başlıklı 45. maddesi kapsamında düzenlenen eğitimde, biber gazının kullanımına ilişkin teorik bilgiler paylaşıldı. Ardından açık alanda gerçekleştirilen uygulamalı bölümde, biber gazının kullanımı, oluşabilecek etkileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında uygulamalı anlatımların yanı sıra sorucevap bölümüyle personelin merak ettiği konular da ele alındı.

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        Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, personelin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitimlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha etkin ve profesyonel hizmet sunmak, ekip arkadaşlarımızın görevlerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarımıza önem veriyoruz. Eğitimimize katkı sunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Ferhat Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Tüm zabıta personelimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum."

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