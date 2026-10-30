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        Serik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Serik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Antalya Alanya D400 karayolu, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan Tuğba E. Ö. idaresindeki 07 ARB 123 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ATY 782 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 07 ARB 123 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba E. Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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