Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Gökhan Kırdar: Kam davulu kültürümüzde uygun ortamlarda yer almalı

        Gökhan Kırdar: Kam davulu kültürümüzde uygun ortamlarda yer almalı

        ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Gökhan Kırdar, "Kam davulunun özel ismi Tüür'dür. Tüür davulumuzun da kültürümüzün, köklerimizin davulu olarak uygun ortamlarda yer alması gerekir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Gökhan Kırdar: Kam davulu kültürümüzde uygun ortamlarda yer almalı

        ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Gökhan Kırdar, "Kam davulunun özel ismi Tüür'dür. Tüür davulumuzun da kültürümüzün, köklerimizin davulu olarak uygun ortamlarda yer alması gerekir" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilki 1964'te Avni Tolunay'ın girişimiyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63’üncü kez düzenleniyor. 115 film gösteriminin yapılacağı Türkiye’nin en uzun soluklu film festivalinin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'nde yer alan müzisyen Gökhan Kırdar, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. 2010 yılında da Altın Portakal Film Festivali'nde jüride yer aldığını söyleyen Gökhan Kırdar, "Bu festivalde hem müzik yıldızı kimliğimle hem de film müzikleri yapan bir artist olarak bulunmak benim için çifte mutluluk. Sesle görselin bir arada mükemmel şekilde senkronize olabilmesi, kurgulanabilmesi, tasarlanabilmesi ve yerleştirilebilmesi, o filmin, o sanat eserinin görsel olarak değerli hale gelmesini ve ödüllendirilecek kadar mükemmel sonuçlar almasıyla sonuçlanabilir" dedi.

        REKLAM

        'BEREKETLİ BİR ŞEHİR'

        Gökhan Kırdar, "Antalya'da neredeyse biz doğmadan önce başlayan bir gelenek bu artık. Antalya zaten coğrafi olarak da insanların çok rahatladığı, iyi vakit geçirmek istedikleri bir şehir. Bereketli bir şehir, cennetvari bir ortam, coğrafya var. Sanata çok zaman ayırabilme şansını bulan bir şehir Antalya. Her yıl böylesine büyük uluslararası bir festivalle mutlu olabilecekleri bir seyirciye, güzel bir insan topluluğuna, sanatsever Antalya halkına sahip olması, bu festivalin sonsuza kadar devam etmesini sağlayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

        'HER ENSTRÜMANIN BİR RUHU VAR'

        REKLAM

        İlk kam davulu projesi 'Tüür Yağmur Duası' için çok araştırma yaptığını söyleyen Gökhan Kırdar, "Son günlerde kam davulunun nerede kullanılması, nerede kullanılmamasıyla ilgili gündem var. Her enstrümanın bir ruhu var. O enstrümanı çalan müzisyen hangi ruhla onu ortaya koyuyorsa, o enstrüman o şekilde anlam kazanıyor. Enstrümanları totemleştirmek yerine, onu çalan insanların hangi niyetle ve amaçla onu çalmasının daha değerli olduğunu ve bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        'KÜLTÜRÜMÜZÜ AYAKTA TUTACAK'

        Kam davulunun özel isminin 'Tüür' olduğunu aktaran Gökhan Kırdar, "Tüür davulumuzun da kültürümüzün, köklerimizin davulu olarak uygun ortamlarda yer alması gerekir. Kamlara özel olan davulların da o tür ortamlarda, o tür filmlerde ve senaryolu noktalarda ele alınması, kimseyi incitmeden kültürümüzü ayakta tutacaktır. Onu genelde çalan müzisyenlerin zaten kam olmaları ve 'kam' dediğimiz şeyin de spiritüel anlamda yaratıcıya minnet, sevgi ve dua için yapılan ortamlarda öne çıkan, o davulla spiritüel dua gerçekleştiren bir misyonu olması anlamında, çaldığı davul ona özeldir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü Çift pencereden atlayarak ya...
        Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü Çift pencereden atlayarak ya...
        Antalya'da coğrafi işaretli 'tavşan yüreği' zeytininde 10 bin ton rekolte b...
        Antalya'da coğrafi işaretli 'tavşan yüreği' zeytininde 10 bin ton rekolte b...
        Aksu'da temsili Yörük göçü düzenlendi
        Aksu'da temsili Yörük göçü düzenlendi
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Son Yemek" filminin Türkiye'deki...
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Son Yemek" filminin Türkiye'deki...
        Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu
        Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu
        Antalya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
        Antalya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu