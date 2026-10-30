Hafif ticari araç ile motosiklet kavşakta çarpıştı

Antalya'da motosiklet ile hafif ticari karıştığı kaza motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Ekrem T.'nin kullandığı 01 BDZ 881 plakalı motosiklet kavşak sisteminde plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yağışlı hava nedeniyle ıslak olan yolda devrilerek kaymaya başladı. Asfalt yolda sürüklenen motosiklet sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza an kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kavşak sistemine yaklaştığı sırada kontrollü geçiş ışığının yandığı, soldan gelen hafif ticari araç sürücüsünün ise diğer araçların kavşak içerisinde beklemesine rağmen yola çıktığı görüldü.