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        Antalya'da 26 yaşındaki Rabia Nur'dan 3 gündür haber alınamıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, görenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Antalya'da 26 yaşındaki Rabia Nur'dan 3 gündür haber alınamıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, görenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

        Olay, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

        Acılı aileden yardım çağrısı

        Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti. Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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