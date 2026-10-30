Kumluca'da Cumhuriyet Bayramı öğretmenlerin konseriyle kutlandı

Öğretmenlerin sahne aldığı konser, izleyicilerden beğeni toplarken Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitim ve sanatın önemine de dikkat çekti.

Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyet bizim, sahne öğretmenlerin" adlı konserde öğretmenler sahne aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler tarafından konser düzenlendi.

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