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        Coğrafi işaretli Korkuteli karyağdı armudu kendine özgü lezzetiyle sofralara ulaşıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine özgü, tadı, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla öne çıkan karyağdı armudunda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Coğrafi işaretli Korkuteli karyağdı armudu kendine özgü lezzetiyle sofralara ulaşıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine özgü, tadı, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla öne çıkan karyağdı armudunda hasat başladı.

        Korkuteli'nin tarımsal zenginlikleri arasında yer alan karyağdı armudu, kendine özgü lezzeti ve yetiştiği bölgeyle kurduğu bağ sayesinde ilçenin önemli yöresel ürünleri arasında bulunuyor.

        Küçükköy, Esenyurt, Akyar, Bayat, Yazır, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve Merkez mahallelerinde 1950'li yıllardan bu yana yetiştirilen armut, tanıtılması ve ticari değerinin artırılması amacıyla yapılan başvurunun ardından 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldı.

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        Nisan ayının başında çiçeklenen armut ağaçlarında bakım sürecinin ardından ekim ayının ilk günlerinde hasada başlanıyor. Bu yıl yağışların etkisiyle hasat takvimi bir miktar ötelenirken olgunlaşan meyveler özenle toplanarak tüketicilere sunuluyor.

        Yaklaşık 10 bin dönüm alanda yetiştirilen Korkuteli karyağdı armudundan yıllık ortalama 2 bin 500 ton ürün elde ediliyor.

        Ürün, çeşitli illerdeki pazarlara gönderilerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor.

        Korkuteli'nin iklimi, suyu ve toprak yapısıyla özdeşleşen karyağdı armudu, kendine has aroması ve meyve dokusuyla ilçenin yerel üretim kültürünü yansıtıyor, coğrafi işaret tescili de bu özgünlüğün korunmasına katkı sağlıyor.

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        Üreticiler, yöreye özgü ürünün tanıtılması ve geleneksel yetiştiricilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasıyla Korkuteli karyağdı armudunun bilinirliğinin daha da artmasını hedefliyor.

        - İnce kabuğu, yüksek lif oranı ve kendine özgü aromasıyla ayrışıyor

        Yaklaşık 75 dönüm arazide karyağdı armudu yetiştiren üretici Orhan Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, hasat döneminin kendileri için yıl boyunca verilen emeğin karşılığını alma zamanı olduğunu söyledi.

        Korkuteli karyağdı armudunun ilçenin doğal koşullarıyla şekillenen kendine özgü özellikleriyle diğer çeşitlerden ayrıldığını belirten Yüzbaşıoğlu, meyvenin lezzetini ve aromasını kazanmasının ardından hasada başladıklarını ifade etti.

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        Yüzbaşıoğlu, karyağdı armudunun ayırt edici özelliklerini şöyle anlattı:

        "Korkuteli'nin su ve toprak yapısından dolayı sadece bu bölgede yetişen karyağdı armudunu deveci ve margarit armudundan ayıran en büyük özellik içinin kumlu olmamasıdır. Gösterişi yoktur, kabuğu daha incedir fakat daha lezzetlidir. İçindeki kumsu yapının düşük ve lif oranının yüksek olması nedeniyle hazmı çok kolaydır."

        - Korkuteli'nin yöresel değeri Türkiye pazarında

        Karyağdı armudunun coğrafi işaretle tescillenmesinin ürünün tanınırlığına katkı sağladığını dile getiren Yüzbaşıoğlu, hasat edilen armutların soğuk hava depolarında muhafaza edilerek nisan-mayıs aylarına kadar tüketiciye ulaştırılabildiğini söyledi.

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        Bu yıl ürünlerini doğrudan Diyarbakır pazarına gönderdiklerini belirten Yüzbaşıoğlu, Korkuteli karyağdı armudunun farklı bölgelerdeki tüketiciler tarafından da tercih edildiğini sözlerine ekledi.

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