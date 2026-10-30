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        Üniversite öğrencileri Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettiler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımalarına yönelik gezi düzenledi. Antalya Kent Araştırmaları Merkezi, Behlül Dal Sinema Müzesi ve Hıdırlık Kulesi gibi kentin önemli noktalarını ziyaret eden öğrenciler, Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettiler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımalarına yönelik gezi düzenledi. Antalya Kent Araştırmaları Merkezi, Behlül Dal Sinema Müzesi ve Hıdırlık Kulesi gibi kentin önemli noktalarını ziyaret eden öğrenciler, Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine yönelik kültür gezisi gerçekleştirildi. Üniversite hayatına yeni başlayan gençlerin eğitim gördükleri kenti daha yakından tanımalarını amaçlayan etkinlikte öğrenciler, Antalya'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edindi. Antalya Kent Araştırmaları Merkezi, Behlül Dal Sinema Müzesi ve Hıdırlık Kulesi'ni ziyaret eden öğrenciler, kentin geçmişine ve kültürel mirasına yakından tanıklık etti.

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        Öğrenciler Antalya'nın kültürel mirasını keşfetti

        Geziye katılan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Gülşen Öztürk, gezi sayesinde Antalya'yı farklı yönleriyle tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Antalya'ya farklı bir pencereden bakma fırsatımız oldu. Şehrin sadece turistik yönünü değil, tarihi ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıdık. Bu gezi bize önemli katkılar sağladı. Çok memnun kaldık, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Nebi İzci ise gezinin kendileri için öğretici olduğunu belirterek, "Antalya'nın kültürel zenginliğini görmüş olduk. Birbirinden farklı müzeleri, tarihi yerleri ve eski gazeteleri inceleme fırsatı bulduk. Bu güzel gezi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

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        "Öğrencilerin yaşadıkları kenti tanımaları önemli"

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rabia Işık, düzenlenen gezinin hem öğrenciler hem de kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu proje, özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin eğitim gördükleri şehrin özelliklerini, kültürünü, yapısını ve geçmişini tanımaları açısından son derece önemli. Bugün bu projenin ilk adımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak bu çalışmanın bir parçası olmaktan çok mutluyum" dedi.

        "Gençlere yönelik etkinlikler devam edecek"

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        Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Havane Üzülen ise projenin gençlerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını ve Antalya'yı tanımalarını amaçladığını belirterek, "Bu projeyi Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüyoruz. Gençlerimiz üniversite hayatına başlarken ve kente ilk adımlarını atarken yanlarında olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Kadın Danışma Merkezimizde gençlerimize yönelik atölyeler, eğitimler ve geziler düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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